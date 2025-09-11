Tras los reclamos de famosos por los sueldos adeudados, y de la venta de su casa de Punta del Este, Marcelo Tinelli habría recibido un embargo sobre sus activos. Marina Calabró dio esta información y el conductor salió a desmentirla furiosamente en las redes sociales.

En Lape Club Social, Marina habló sobre el supuesto embargo millonario que pesaría sobre el patrimonio del conductor. “Le cayó un nuevo embargo millonario a Marcelo Tinelli”, dijo Marina, que recordó cómo se dio la venta de la millonaria casa de Tinelli en Uruguay.

Marcelo Tinelli y Marina Calabró (Fotos: capturas América TV)

De acuerdo a un informe de Puro Show, Tinelli había presentado un boleto de compraventa por 11 millones de dólares, dinero que, según Marina, no podría cobrar por completo. “Me dicen que cobró un palo y medio, le quedan por cobrar 9 palos y medio”, dijo.

“El quilombo es que, entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio, le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este”, reveló Calabró, que aprovechó la ocasión para interpretar la frase de Marcelo sobre estar “trabajando a cuatro manos”, aunque lejos de la TV.

Sobre el responsable de haber embargado los activos de Tinelli, Calabró lo atribuyó con un empresario rosarino de medios al que Tinelliexpuso en un mensaje incendiario que publicó este miércoles en sus redes sociales.

MARCELO TINELLI CARGÓ CONTRA MARINA CALABRÓ, QUE ASEGURÓ QUE FUE EMBARGADO POR UN MONTO MILLONARIO

La información enfureció a Tinelli, que salió a responderle a la periodista desde su cuenta de X. “No Marina, no es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombrás, salvo al final”, remarcó.

El conductor también apuntó contra el empresario, y lo acusó de haber comprado la deuda para perjudicarlo: “No es ese el monto y yo a tu ‘amigo y dueño’ rosarino nunca le pedí nada. Él se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañarme en mi imagen. Este hombre COMPRÓ una deuda, para poder ir contra mí”, remarcó.

Foto: captura de X.com @cuervotinelli Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Tinelli no solo cuestionó a Calabró, sino que también cargó contra América TV, canal en el que fue gerente de programación hasta el año pasado. “Sigue el tema en un canal que lo sentía mi casa. Pero entiendo que ahora, como este señor es dueño, hay que bancarlo. Los montos no son esos y lo único que quiere es dañarme en mi imagen y sacarme todo lo que pueda a mí”, explicó.

Tinelli aseguró que está dispuesto a dar pelea en el terreno judicial y mediático para defender su buen nombre y honor. “Mi dinero y el de mi familia lo gané trabajando, y lo voy a defender contra quien sea con uñas y dientes, ante tanta injusticia”, cerró.

