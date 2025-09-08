El rumor de que Marcelo Tinelli mantendría una relación ficticia con Millet Figueroa, y que esperarían a la segunda temporada de Los Tinelli para blanquear la separación enfureció al empresario, quien cruzó fuerte a Pampito por sus dichos, tras el periodista lo picanteó fuerte.

“Siento que tenés que ser respetuoso y decir la verdad. No sé cuáles son tus fuentes ni tu intención, pero nada de lo que decís es verdad”, exclamó Tinelli en un posteo en X que luego borró.

“Millet Figueroa, está acá porque me vino a ver a mí, su novio”, continuó.

Millet Figueroa y Marcelo Tinelli. (Foto: @milett)

Entonces, cerró: “Vamos a grabar el reality también. Y las flores se las mandé yo personalmente al programa”.

Las chicanas de Pampito a Tinelli

“Se ve que la balubi entró”, arrancó el conductor de Puro Show.

“Jamás le falté el respeto a Millett. No te vi saltar con otros colegas cuando sí lo hicieron”, enfatizó.

Ahí insistió: “Este chisme, además me lo contó alguien que labura en el reality”.

En ese punto recordó: “Ángel de Brito le dijo de todo a Milett, Yanina Latorre le dijo de todo a Milett. Yo entiendo que es más fácil tirarme un balazo a mí, que yo soy un cuatro de copa”

“Tinelli no les contestó a Ángel y a Yanina se las tira conmigo. Entonces, arruga”, cerró Pampito picante contra Tinelli.