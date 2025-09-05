Desde hace meses se rumorea que la pareja de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa es en realidad una farsa montada por el ex conductor de Bailando para mantener un acuerdo comercial con la modelo peruana que les sea redituable a ambos, y ahora Pampito explicó por qué.

Este jueves en Puro Show, la producción mostró una nota que le hizo Cande Mazzone a Milett en Buenos Aires y en la que le preguntaba por qué no quiso hablar de Marcelo en Perú. “Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos qué nos pasa”, dijo.

Además, la modelo preguntó por qué la cronista la apuraba tanto al preguntarle por qué no convivían y aseguró que se dedican “a disfrutar” la relación. De vuelta en estudios Pampito anunció que tenía “un chisme de pasillo” sobre este enigmático vínculo.

Leé más:

Guillermina Valdés reveló detalles inéditos sobre su separación de Marcelo Tinelli

SE SUPO UNA INTIMIDAD DE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA QUE PODRÍA TERMINAR CON LA RELACIÓN ANTES DE TIEMPO

“Lo que a mí me aseguran es que lo de Tinelli con Milett no es una relación real, que es todo ‘cartón pintado’, que Milett vino porque está por arrancar a grabar la segunda temporada de Los Tinelli, quele fue muy bien y que a mí me gustó mucho. Me parece que Tinelli hizo una cosa que estuvo muy interesante”, señaló el conductor.

“Y lo que me dijeron en un evento, al pasar, es que Milett viene por pocos capítulos y que en la serie harían la ruptura”, agregó Pampito, que aseguró que su fuente es “alguien cercano a ellos”. “Tinelli viaja más con el Tirri que con esta chica”, agregó Pochi.

“¿Qué dicen de Milet en Perú?”, preguntó Matías Vázquez. “Que es una mujer que busca auspicios. Busca siempre un sponsor y, como en Perú no la estaba pegando, llegó a la Argentina y el auspicio, el ‘señor sponsor’, fue Marcelo Tinelli”, aseguró.

“¿Ustedes recuerdan cuando hizo la conducción de un programa, que le entregaron unas flores? Esas flores nunca se las había mandado Tinelli. Era parte de la producción. Es todo una gran ficción”, cerró Vázquez.

Leé más:

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli y aclaró rumores: “Solo él y yo...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.