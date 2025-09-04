Guillermina Valdés sorprendió con declaraciones sinceras al referirse a su separación de Marcelo Tinelli. En una nota que dio a Puro Show, la empresaria dejó frases que no pasaron desapercibidas y que mostraron un costado inédito de su vida después de separarse del conductor.
Consultada por su situación personal, Guillermina fue tajante: “Estoy sola. Sola significa que no estoy enganchada emocionalmente con nadie”, remarcó en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.
Si bien aclaró que le gusta estar de novia, hoy vive una etapa distinta: “Me gusta estar en pareja también, pero ahora estoy entendiendo que este tiempo está bueno. Estuve muchos años en pareja y desde la última relación que tuve (con Joaquín Furriel) dije ‘bueno, vamos viendo de qué se trata estar sola’”.
Otro punto fuerte de la nota fue cuando respondió sobre el famoso departamento que compartieron con Tinelli: “Compramos un departamento entre los dos. Yo con mis ahorros y él puso una parte. No es que me quedó algo, no hubo división”.
Finalmente, Guillermina mostró empatía al hablar del presente laboral de su expareja: “A mí me gusta que los papás de mis hijos estén felices. Y yo sé que a Marcelo le hace muy feliz estar en la tele y trabajar. Entonces, si es eso lo que hoy él está deseando o anhelando, ojalá se le dé”.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
SANTI MARATEA HABLÓ DE SU INTIMIDAD CON GUILLERMINA VALDÉS Y SORPRENDIÓ A TODOS: “ESTOY MUY AGRADECIDO”
Luego de haber confesado en su momento que mantuvo una historia de amor con Guillermina Valdés, Santiago Maratea no le esquivó a las consultas sobre esta relación y fue a fondo con sus declaraciones.
“Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado”, comenzó diciendo el influencer tras ser captado por la cámara de Infama, después de haber ido a comer con un amigo.
“Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza. Algo siempre me enseña Guille, alguna frase o algo. Tuvimos algo, eso está confirmadísimo. Se lo confirmé a Mirtha Legrand hace mucho tiempo”, agregó.
Y cerró, a corazón abierto: “Ella me pareció una gran mujer. Estoy muy agradecido de haberla conocido y que me haya abierto la puerta de su casa y de su corazón, y compartir una historia con ella. Nos queremos muchísimo”.