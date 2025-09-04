Guillermina Valdés sorprendió con declaraciones sinceras al referirse a su separación de Marcelo Tinelli. En una nota que dio a Puro Show, la empresaria dejó frases que no pasaron desapercibidas y que mostraron un costado inédito de su vida después de separarse del conductor.

Consultada por su situación personal, Guillermina fue tajante: “Estoy sola. Sola significa que no estoy enganchada emocionalmente con nadie”, remarcó en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Si bien aclaró que le gusta estar de novia, hoy vive una etapa distinta: “Me gusta estar en pareja también, pero ahora estoy entendiendo que este tiempo está bueno. Estuve muchos años en pareja y desde la última relación que tuve (con Joaquín Furriel) dije ‘bueno, vamos viendo de qué se trata estar sola’”.

Foto: Captura (eltrece)

Otro punto fuerte de la nota fue cuando respondió sobre el famoso departamento que compartieron con Tinelli: “Compramos un departamento entre los dos. Yo con mis ahorros y él puso una parte. No es que me quedó algo, no hubo división”.

Finalmente, Guillermina mostró empatía al hablar del presente laboral de su expareja: “A mí me gusta que los papás de mis hijos estén felices. Y yo sé que a Marcelo le hace muy feliz estar en la tele y trabajar. Entonces, si es eso lo que hoy él está deseando o anhelando, ojalá se le dé”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

SANTI MARATEA HABLÓ DE SU INTIMIDAD CON GUILLERMINA VALDÉS Y SORPRENDIÓ A TODOS: “ESTOY MUY AGRADECIDO”

Luego de haber confesado en su momento que mantuvo una historia de amor con Guillermina Valdés, Santiago Maratea no le esquivó a las consultas sobre esta relación y fue a fondo con sus declaraciones.

“Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado”, comenzó diciendo el influencer tras ser captado por la cámara de Infama, después de haber ido a comer con un amigo.

“Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza. Algo siempre me enseña Guille, alguna frase o algo. Tuvimos algo, eso está confirmadísimo. Se lo confirmé a Mirtha Legrand hace mucho tiempo”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, a corazón abierto: “Ella me pareció una gran mujer. Estoy muy agradecido de haberla conocido y que me haya abierto la puerta de su casa y de su corazón, y compartir una historia con ella. Nos queremos muchísimo”.