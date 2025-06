Fiel usuaria a las redes sociales, Guillermina Valdés compartió orgullosa su radical cambio de look después de jugarse por un tremendo corte de pelo.

“A veces, los grandes cambios internos, necesitan ser acompañados por un gesto externo”, escribió la modelo en Instagram Stories.

Además, Guillermina difundió el video con el proceso de su flamante estilo donde no ocultó sus nervios por su decisión, aunque minutos más tarde, dejó en claro lo feliz que está con este cambio.

¡Una diosa!

Foto: Instagram (@guillevaldes1)

SANTI MARATEA HABLÓ DE SU INTIMIDAD CON GUILLERMINA VALDÉS Y SORPRENDIÓ A TODOS: “ESTOY MUY AGRADECIDO”

Luego de haber confesado en su momento que mantuvo una historia de amor con Guillermina Valdés, Santiago Maratea no le esquivó a las consultas sobre esta relación y fue a fondo con sus declaraciones.

“Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado”, comenzó diciendo el influencer tras ser captado por la cámara de Infama, después de haber ido a comer con un amigo.

“Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza. Algo siempre me enseña Guille, alguna frase o algo. Tuvimos algo, eso está confirmadísimo. Se lo confirmé a Mirtha Legrand hace mucho tiempo”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, a corazón abierto: “Ella me pareció una gran mujer. Estoy muy agradecido de haberla conocido y que me haya abierto la puerta de su casa y de su corazón, y compartir una historia con ella. Nos queremos muchísimo”.