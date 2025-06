Luego de haber confesado en su momento que mantuvo una historia de amor con Guillermina Valdés, Santiago Maratea no le esquivó a las consultas sobre esta relación y fue a fondo con sus declaraciones.

“Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado”, comenzó diciendo el influencer tras ser captado por la cámara de Infama, después de haber ido a comer con un amigo.

“Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza. Algo siempre me enseña Guille, alguna frase o algo. Tuvimos algo, eso está confirmadísimo. Se lo confirmé a Mirtha Legrand hace mucho tiempo”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Ella me pareció una gran mujer. Estoy muy agradecido de haberla conocido y que me haya abierto la puerta de su casa y de su corazón, y compartir una historia con ella. Nos queremos muchísimo”.

CANDE TINELLI NO ENTIENDE CÓMO GUILLERMINA VALDÉS PASÓ DE SU PAPÁ A SANTIAGO MARATEA

Luego de la sorpresa que despertó la breve historia de amor que tuvo como protagonistas a Guillermina Valdés y Santiago Maratea, Cande Tinelli sorprendió al opinar sobre este tema en el programa de streaming que sale poro Bondi TV.

“No puedo juzgar. No quiero opinar de algo que no sé. Que hagan lo que quieran de su vida. Me parece raro”, comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli, quien tiene a su pequeño Lolo con Guillermina.

“Lo voy a decir bien, pero, de mi viejo a Maratea como que me da rara... Un gusto amplio”, agregó. Y cerró, con un guiño buena onda para la madre de su hermanito: “Banco igual, la re banco”.