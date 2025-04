Guillermina Valdés habló con Puro Show sobre su romance fugaz con Santi Maratea y sorprendió al revelar cómo sigue su vínculo en la actualidad.

La modelo dejó en claro que no está en pareja ni conociendose con nadie.

“¿El corazoncito cómo anda?”, le preguntó el movilero y ella contestó: ”Tranquilo, no está sobresaltado, no es que es un corazón así latiendo fuerte, no estoy enamorada, no estoy en pareja, conociendo a nadie tampoco”.

“¿Te acordás que hace ya unos añitos había surgido el nombre Santi Maratea?“, indagó sin filtros el cronista y ella contestó: “Sí, ya aclaré que en el 2022 tuvimos un par de encuentros, fue re lindo y hoy tenemos un vínculo que está todo bien, pero no es desde ese lugar. Es una amistad, hay buena onda”.

“Pero bueno, viste que dicen que donde hubo fuego cenizas quedan...”, insistieron y la empresaria remarcó: “Mirá vos, y viste que cada uno dice lo que quiere decir”. “A vos eso no te pasa...”, siguió el periodista y Guille cerró: “Cada uno dice lo que quiere decir”.

LA REACCIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS CUANDO LE PREGUNTARON POR SU AUSENCIA EN EL CUMPLEAÑOS DE MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés fue consultada acerca de su ausencia en el cumpleaños de Marcelo Tinelli, quien estuvo acompañado por su novia, Milett Figueroa, y fue contundente con su reacción.

“Se habló mucho de tu ausencia en el cumple de Marcelo...¿motivos?”, le preguntaron en el programa de las mañanas de eltrece y ella remarcó: “Ah, mirá, está todo bien. Estaba complicada y a la vez me parecía que era su espacio, hace tres años nos separamos, ya está”.

