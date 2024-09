La confirmación de Romina Momi Giardina de que había tenido un romance con Marcelo Tinelli, negado en su momento, fue el detonante para que Mariana Brey revelara la polémica actitud del empresario hacia Guillermina Valdés, un año después de separarse.

“Era una época en la que él controlaba a Guillermina para ver qué es lo que ella hacía, dejaba de hacer, con quién salía, dejaba de salir. Si la mandaba a seguir o no la mandaba a seguir”, aclaró la periodista el contexto.

Entonces fue categórica: “A él no le convenía blanquear ningún tipo de relación”.

Guillermina Valdés / Fuente: Instagram @guillevaldes1

“Los tipos cuando no quieren perder a la ex controlan. No lo hacen ni siquiera de malos. No quieren soltar ese amor”, razonó.

LA FOTO DE GUILLERMINA VALDÉS Y JAVIER GARCÍA

Guillermina Valdés y el arquero de Boca, Javi García, infraganti en medio de rumores de romance

Y cuando Adrián Pallares contó el pedido de Marcelo Tinelli para proteger al padre de la hija de Momi, la panelista de Socios del Espectáculo se apiadó de Guillermina Valdés: “Estaba preocupado por el exnovio de Momi, pero pero no estaba tan preocupado por lo que le podía causar a la propia ex”.

Nancy Duré aseguró que Marcelo Tinelli había mandado a un fotógrafo a captar infraganti a Guillermina Valdés con Javier García, exarquero de Boca.

Es más, Nancy Duré fue explícita al afirmar que Tinelli había mandado a un fotógrafo a captar infraganti a Guillermina tras una cita con el exarquero de Boca Javier García.