Luego de semanas de especulaciones en redes sociales, Luz Tito confirmó su separación de Alberto, conocido como “Pestañas”, durante una emisión de Antes de que sea tarde, el stream que comparte con sus excompañeros de Gran Hermano 2025 Tato Algorta y Martina Pereyra.

En los últimos meses habían circulado numerosos rumores sobre una posible crisis en la pareja. El 9 de junio, la jujeña decidió aclarar públicamente la situación y confirmó que la relación llegó a su fin.

Así Luz Tito confirmó su separación tras meses de rumores

Durante la charla, Luz contó cómo fue el último encuentro con su expareja antes de hacer oficial la ruptura.

“Él estaba de viaje en Brasil, volvió, estuvo una semanita y voló. Hicimos las valijas, yo fui al aeropuerto”, dijo Luz.

A pesar de la separación, la exjugadora destacó que el vínculo terminó en buenos términos. “Fue un vínculo hermoso, por suerte no hubo quilombos en el medio”, aseguró la ex GH.

Así Luz Tito confirmó su separación tras meses de rumores (Foto de Ciudad Magazine)

Luz Tito reveló que estaba separada desde febrero

Uno de los datos que más llamó la atención fue que la ruptura no era reciente.

“Hace bastante tiempo que estaba separada. En los stream me preguntaban y yo me guardaba porque no sabía lo que estaba pasando, pero desde fines de febrero ya estábamos separados”, contó la ex Gran Hermano.

Además, explicó que necesitó atravesar el proceso en privado antes de compartirlo con sus seguidores: “Me di el tiempo a mí. La energía de la gente influye mucho”.

Finalmente, Luz confirmó que la situación ya no tiene vuelta atrás y que hoy se encuentra enfocada en una nueva etapa personal.

“Ahora ya es definitivo. Así que estoy más tranquila y disfrutando”, sentenció Luz Tito.

Tras conocerse la noticia, algunos fanáticos volvieron a ilusionarse con la posibilidad de un romance entre Luz Tito y Tato Algorta, una de las amistades más comentadas que dejó la última edición de Gran Hermano. Sin embargo, el ganador uruguayo ya inició una relación con una influencer que mantiene alejada de la exposición mediática.