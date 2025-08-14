A casi dos meses de la final de Gran Hermano 2024-2025, Martina Pereyra contó por primera vez qué sintió al enterarse que su abuela murió mientras ella estaba aislada.

La familia de la participante del reality decidió no comunicarle el fallecimiento y su elección fue muy juzgada en el afuera.

Invitada a Posta Podcast, programa conducido por Mateo Guasconi, Martina afirmó que ese episodio y la polémica que generó fue uno de los hechos que más le dolieron tras salir de Gran Hermano.

QUÉ DIJO MARTINA DE GRAN HERMANO SOBRE LA MUERTE DE SU ABUELA

“Falleció mi abuela cuando yo estaba en Gran Hermano. Cuando salí, me lo contaron el primer día, literal. Yo salí el domingo y el lunes tenía El Debate, entonces, vino familia y me lo contó. Después vino el psicólogo”, compartió la ex GH 2024-2025.

Con la voz quebrada, Martina continuó: “Me enteré de que acá, afuera, había sido un revuelo. Juzgaron mucho a mi familia por no habérmelo contado”.

Y agregó: “Esto nunca lo dije, pero le agradezco a mi familia no haberme sacado de ahí. Yo no podía solucionar nada. No fue que mi abuela estaba internada y yo podía acompañar en el proceso. Había fallecido”.

“No fui al funeral, ni nada, pero me quedo con el recuerdo de todo lo lindo y saber que estuvo en la tribuna de Gran Hermano. Ella estaba re orgullosa. Yo no le había contado que entraba porque no le gustaba el formato”, concluyó Martina Pereyra, hablando con amor de su abuela y aceptando la decisión de sus padres de no contarle cuando falleció.

