A cuatro meses de su salida de Gran Hermano 2025, Martina Pereyra continúa construyendo su camino fuera de la casa más famosa del país. Con la frente en alto y una creciente presencia en redes, la exjugadora fue contratada por la agencia Multitalent y ya se posiciona como una de las nuevas promesas del modelaje.

En las últimas horas, volvió a ser noticia tras mostrar un impactante cambio de look que sorprendió a sus seguidores. En manos del estilista Max Jara, Martina se animó a renovar completamente su imagen con un tono rubio que resaltó sus rasgos. “Rubio brillante, con una técnica Ilumina Inverse para una transición suave y natural. Elegimos un rubio oro que resalta su mirada y acompaña su tono de piel”, explicó el experto en su cuenta de Instagram, junto a fotos del antes y el después.

Martina Pereyra impactó con un nuevo look tras su paso por Gran Hermano 2025. Crédito: Intagram/@jara.tallerdepelo

La reacción del público no tardó en llegar. Comentarios como “Es un ángel”, “Qué hermosa le quedó”, “No la reconocí” y “Perfecta” inundaron las redes, consolidando aún más su popularidad.

EL DRAMA DE MARTINA QUE CAUTIVÓ LA TV

Lejos del glamour, Martina también vivió uno de los momentos más duros de su vida durante su participación en el reality. Poco después de su eliminación, se conoció que se había enterado de la muerte de su abuela, una figura fundamental en su vida. “Fue un shock cuando me lo contaron, pero fue decisión de mi familia. Lo entiendo y lo comparto”, expresó conmovida durante una entrevista con Santiago del Moro.