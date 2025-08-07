Esta semana, Rosina Beltrán de Gran Hermano vuelve al centro de la escena no solo por su creciente exposición mediática, sino por los rumores que empiezan a girar en torno a su situación sentimental.
Separada de Renato, con quien había iniciado una relación dentro del reality, ahora se la vincula con Santiago “Tato” Algorta, flamante ganador de la última edición del programa.
Aunque los protagonistas no han confirmado nada, la expectativa es alta. Sobre todo porque Rosina y Tato compartirán por primera vez un set televisivo en La cena de los famosos, un ciclo donde la interacción espontánea puede dar lugar a momentos inesperados.
El detalle no pasó desapercibido para los fans, que revivieron un video de archivo en el que Tato, antes de entrar al reality, confesaba su interés por conocer a Rosina: “Cuando salga, quiero decirme que lo di todo”, dijo en tono cómplice.
Al ser consultado por Santiago del Moro, respondió que no conocía a Rosina, pero que tal vez después del programa podrían tener un encuentro.
GRAN HERMANO: ROSINA SE REENCUENTRA CON TATO
Ese encuentro, ahora, parece más cercano que nunca. Rosina ya no está en pareja. Renato, por su parte, se fue del país y actualmente participa de un reality en Perú.
Con caminos separados, la uruguaya se muestra activa en redes y en distintos ciclos de TV, mientras su nombre vuelve a sonar con fuerza gracias a esta nueva posibilidad en el aire.
Por el momento, ninguno de los dos se ha referido públicamente al tema. Pero la coincidencia de compartir programa justo después de la final de Gran Hermano desató una ola de especulaciones. En redes sociales, el nombre “Rosato” ya circula como un posible nuevo ship entre los seguidores del reality.