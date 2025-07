Rosina Beltrán opinó duro de los futbolistas en pleno desarrollo del escándalo entre Mauro Icardi y Natasha Rey, quien aseguró haber cruzado material íntimo con el deportista, actual novio de China Suárez.

“Los futbolistas son todos de la misma calaña”, disparó la panelista de Empezar el Día, mientras Facundo Ventura contaba la charla por WhatsApp que tuvo con Natasha sobre el supuesto ida y vuelta hot que tuvo con Icardi por Instagram.

Foto: captura de pantalla de Empezar el Día, Ciudad Magazine.

LA DURA OPINIÓN DE ROSINA BELTRÁN SOBRE LOS FUTBOLISTAS TRAS EL ESCÁNDALO DE ICARDI Y NATASHA REY

Facundo Ventura: -Natasha subió una captura de pantalla en la que, supuestamente, Mauro Icardi le había mandado un mensaje pidiéndole contenido hot.

Rosina Beltrán: -Si esto es verdad, estos seres llamados jugadores, te hablan desde otro Instagram para que no se sepa absolutamente nada. No te hablan del Instagram real y ni siquiera te siguen. Yo sé lo que digo.

Ayer la China subió una captura del Instagram de Mauro Icardi donde esta chica le estaba pidiendo a Mauro que le mande fotos. Él no contestó nada.

Facundo Ventura: -No solo no contestó nada, sino que no tenía aceptado el mensaje.

Rosina Beltrán: -Dos más dos es cuatro. Ellos no van a aceptar esos mensajes desde su Instagram real. No son boludos, se cuidan un montón. Son todos de la misma calaña.

Facundo Ventura: - Quiero agregar que aparte de decirme a mí que no tenía pruebas para mandarme de Mauro, me dejó en claro que es fanática de Wanda Nara, que es amiga de L-Gante y me dio a entender que detesta a la China Suárez.

