Marcos Ginocchio vive un momento lleno de orgullo y emoción desde que se recibió de abogado. A través de sus redes sociales, el ganador de Gran Hermano 2022 compartió una video donde se lo ve en el acto de colación donde recibió su tan esperado título profesional.

“Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Marcos en Instagram.

La publicación generó una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de familiares, amigos y seguidores que lo acompañaron virtualmente en este logro tan significativo.

¡Felicitaciones!

Foto: Captura de Instagram (@marcosginocchio) Por: Fabiana Lopez

TREMENDA CONFESIÓN DE JULI POGGIO SOBRE SU ROMANCE CON MARCOS GINOCCHIO

Luego de que se conociera que mantuvo un romance con Marcos Ginocchio después de salir de Gran Hermano, Julieta Poggio abrió su corazón y compartió sus sentimientos como nunca al recordar esa etapa de su vida.

“Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró. Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema. Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado”, comenzó diciendo Julieta (en abril pasado) en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“Cada uno es como es. Yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está”, agrego, haciendo referencia a cómo cada uno manejó este tema cuando se rumoreaba en los medios que estaban juntos.

Tras escucharla, el cronista Alejandro Castelo, fue al hueso con su pregunta: “¿Vos creés que Marcos estaba enamorado de vos?”, indagó. A lo que la entrevistada no dudó con su respuesta: “No, no, no, me parece mucho. La verdad es que fue una historia muy fuerte para los dos. Fue algo re loco que nos pasó a los dos. Salir de la casa, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro, y fue algo súper especial y único. La verdad, tengo los mejores recuerdos”.

Juli Poggio: “Cada uno es como es. Yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está”.

Por último, cuando la pregunta sobre si se enamoró fue para ella, Juli cerró, sin vueltas: “Sí, sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. Todo se dio como se tuvo que dar, de verdad. Ya está. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema. Fue más que nada un crecimiento personal el momento que pasé, como valorarme a mí”.