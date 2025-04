A cuatro meses del comienzo de Gran Hermano, Santiago del Moro sorprendió a los participantes mostrándoles el casting que hicieron para ingresar al reality y el de Santiago “Tato” Algorta generó controversia porque habló de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022.

ASÍ SE PRESENTÓ TATO PARA ENTRAR A GRAN HERMANO

“Me llamo Santiago, soy de Montevideo, Uruguay. Tengo 28 años y nací en un ambiente conservador. Me encantan las mujeres, me encanta conocer chicas nuevas, pero me aburro rápido. Cuando pienso la idea de ‘para mucho tiempo, me asfixio’”, dijo el actual participante de GH en un fragmento de su casting.

Y continuó: “Me siento atractivo. Soy un chico con autoestima muy alta... Soy lo que quería, lo que buscaba. Sé cuáles son mis caras que seducen”.

“Cuando entró Bautista y Rosina, uruguayos, bueno, quería ser yo el primero. No quería que ganen. Yo quería ser el primero. Ser la sorpresa. El uruguayo que gane”, agregó Tato.

“Díganme un Gran Hermano que convine facha, con buena gente, con no te pasan por arriba ni en pedo”, les preguntó Santiago a los productores que le estaban tomando el casting y uno de ellos puso en escena al salteño: “Marcos Ginocchio”.

Rápido de respuesta, Tato respondió comparándose con el ganador de GH y fue picante: “Okey, sumo una cosa más. Divertido. Porque no es más lindo. Marcos no generaba cosas, no hablaba”.

SANTIAGO DEL MORO BANCÓ A MARCOS GINOCCHIO DE GRAN HERMANO 2023

Concluida la presentación de Tato y en medio de la risa generalizada de los integrantes de GH, Santiago del Moro tomó la palabra y se posicionó a favor de Ginocchio: “El otro día hubo un evento, que vino Mario Casas y al lado de Marcos era un extra”.

“No te podés parar nunca al lado de Marcos en cuanto a facha. El resto te lo acepto porque habla de tu cabeza de ganador. Por la autoestima sí te aplaudo”, finalizó el conductor, ante un Tato ruborizado.

