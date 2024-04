Julieta Poggio, a pocos meses de haber admitido que vivió un romance con Marcos Ginocchio, reveló lo mucho que le costó “sanar” su historia de amor con el ganador de Gran Hermano 2022. “Fue difícil esa etapa”, contó, a corazón abierto, en diálogo con María Laura Santillán para Infobae.

En primer lugar, reveló que cuando contó públicamente que había vivido un romance con Marcos, después de los mil y un rumores, muchas personas la acusaban de querer “colgarse” de él. “¿De qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia?”, expresó, indignada.

Además, habló de lo mucho que tardó en contar que habían vivido un romance. “Tardé en contarlo por respeto. Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no teníamos ganas de que se pinchara o de que nos hicieran preguntas. Yo lo conté porque lo sané, igual no conté mucho porque él no contó su parte, es más reservado y no le gustan los medios”, sumó Juli, con sinceridad.

JULI ADMITIÓ QUE LE DOLIÓ CÓMO SE SEPARÓ DE MARCOS

Antes de cerrar, Juli admitió que le costó mucho “sanar” su historia de amor con Marcos.

“Ya lo sané, eso terminó para mí. Es una etapa cerrada, fue algo muy lindo, único y especial que viví, pero ya está”.

“Fue difícil esa etapa. De verdad, había mucha expectativa de gente grande, gente chiquita. La gente en la calle me lo preguntaba y me lo decía. No se supera el ‘Marculi’. Ya lo sané, eso terminó para mí. Es una etapa cerrada, fue algo muy lindo, único y especial que viví, pero ya está”, sentenció la artista, sin filtro.