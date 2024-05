La eliminación de Zoe Bogach de Gran Hermano 2023, en placa positiva, cayó como un baldazo de agua fría en la casa y Martín Ku fue uno de los más contrariados.

¿El motivo? El Chino subió a placa a la joven, gracias a que su amigo Facundo ganó el liderazgo de la semana, y sintió culpa por su eliminación.

Otros de los más afectados con la sorpresiva partida de Zoe fue Bautista Mascia, uruguayo con el que Bogach había construido una amistad en la casa.

Nicolás Grosman se mostró menos afligido con la salida de su amiga porque se quedó en la casa su “novia”, Florencia Regidor, con quien Zoe quedó mano a mano en la placa.

EL CHINO SINTIÓ CULPA TRAS LA ELIMINACIÓN DE ZOE BOGACH DE GRAN HERMANO 2023

Martín “Chino” a Darío Martínez Corti: -No, no, no. ¡Increíble!

Bautista Mascia: -¡Qué bajaza!

Chino: -Zoe, boludo... Che (Emma), me dolió. Me dolió lo de Zoe.

Emma Vich: -Sí, es una iconic. Una original. Ahora somos un original menos. Somos seis.

Chino a Mateo, amigo de Nicolás Grosman: -Me dolió lo de Zoe. Amigo, la subí yo a placa.

Mateo: -Obvio que sí, pero ya sabés cómo funciona esto.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.