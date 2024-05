Zoe Bogach fue eliminada de Gran Hermano este domingo y muchos televidentes señalaron en las redes sociales que la gran causante fue su madre, Aixa Abasto, que este lunes se reencontró, muy a su pesar, con el novio de la joven, Manuel Iberod.

En febrero, el joven destacó en las redes sociales que tenía la intención de llevar a su suegra a la Justicia debido a que ella “instaló que tiene una personalidad violenta” acusándolo de haberle propinado una paliza a su hermano, cosa que él demostró que era falsa.

En este sentido, los “analistas” y los exparticipantes le preguntaron a Zoe si estaba al tanto de la tensa situación entre su novio y Aixa, y ella aclaró que, si bien no conocía el conflicto, trataría de hablarlo “detrás de cámara” con ellos.

Leé más:

Así reaccionó Arturo cuando Zoe Bogach abandonó Gran Hermano

CÓMO FUE EL TENSO REENCUENTRO ENTRE AIXA, LA MAMÁ DE ZOE BOGACH DE GRAN HERMANO Y MANUEL, EL NOVIO DE LA JOVEN.

“Antes de entrar a la casa estaba todo bien, la verdad que ahora no tengo idea de nada, me estoy enterando recién hora, no sé qué pasará pero lo hablaremos afuera, fuera de cámara”, sentenció la joven.

A la hora de explicar el porqué de la prohibición de que Manuel entre a la casa, Aixa señaló que “es algo que yo prefiero mantener en privado, hasta pedí que no lo mencionen. Es un tema largo y complejo. No me parece que lo toquemos al aire sin que Zoe esté al tanto, lo pedí expresamente para cuidar su cabecita, porque ella no sabe nada”.

Más adelante, Zoe contó que su madre suele actuar de esta manera cuando la ve en una situación que ella considera riesgosa. “Mamá es muy sobreprotectora y eso por ahí a veces le juega en contra”, dijo la ex participante, haciendo llorar a su madre.

(Foto: Instagram / zoebogach)

“Mamá tiene ese miedo conmigo, me cuida mucho y está orgullosa de eso, pero hay que entender que yo ya crecí, me puedo manejar sola y aprender de mis errores. Después lo hablaremos”, cerró, tratando de llevar a paz a su familia en pleno reencuentro.

Leé más:

Qué le dijo Furia a Zoe al oído, tras quedar eliminada de Gran Hermano: la sorpresa de todos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.