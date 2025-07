La batalla legal entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia sigue sumando capítulos. Pero esta vez, quien tomó la palabra fue un protagonista inesperado: Ariel Vanderhoeven, amigo íntimo de la mediática, que hasta ahora había evitado referirse públicamente al conflicto.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, Ariel se refirió al presente de Mariana y desmintió por completo las versiones que circulan sobre una posible crisis económica.

“Conozco a Mariana fuera del personaje, sin el glamour ni los autos de alta gama. Te puedo asegurar que no vi ninguna crisis económica”, afirmó con contundencia.

Según relató, la última vez que se encontraron fue en Europa, y la mediática no dio señales de estar atravesando dificultades financieras.

Foto: Instagram.

“Llegó con chofer y en un auto de alta gama. Fuimos a comer, pagó ella sin dejarme sacar la billetera, y hasta se encargó de lo que consumió su chofer”, detalló. Además, agregó: “A Mariana la saluda todo el mundo. La vi segura, como siempre. No vi ninguna señal de necesidad”.

EL ENFRENTAMIENTO JUDICIAL DE MARIANA NANNIS Y CLAUDIO PAUL CANIGGIA

Respecto al proceso judicial con Caniggia, Ariel sostuvo que lo que él presencia no coincide con lo que muestran algunos medios.

“En Europa no se maneja tanto efectivo y, sin embargo, ella pagó con billetes. Eso no condice con la imagen que quieren instalar de que está mal económicamente”, explicó.

Sobre el contacto reciente con su amiga, comentó: “Le escribí hace unos días y me dijo que las cosas andan ‘con puntos suspensivos’… así que me imagino que no está del todo bien o que está remando la situación”.

Y para cerrar, lanzó una frase enigmática que dejó la puerta abierta a un posible giro en la causa: “A los medios les gusta la sangre, hacen leña del árbol caído. Pero te voy a decir algo: en los próximos días va a aparecer un testimonio que la va a favorecer al 100%… Es de alguien que vive en Europa. Y con eso cierro”.