La semana pasada estalló la guerra entre Mariana Nannis y Charlotte Caniggia y Melody Luz tras la reconciliación de la bailarina con Alex, y este domingo el mediático decidió hacer un contundente posteo con su papá Claudio Paul y su hija Venezia para responderles.

De esta manera, Alex publicó una story con un descargo dirigido directamente a su hermana Charlotte, que esta semana vertió duras críticas a su cuñada. “Bueno, gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos”, comenzó.

“Porque como por ahí a vos te cae para el culo la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja. No tenés por qué opinar. O también sino de un amigo. No tenés por qué opinar, porque esa su vida es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente. Mensaje claro”, agregó.

EL CONTUDENTE POSTEO DE ALEX CANIGGIA CON SU PAPÁ PARA RESPONDERLES A MARIANA NANNIS Y SU HERMANA CHARLOTTE

Finalmente, Alex cerró su mensaje con una contundente frase, dirigida a su mamá y su hermana melliza: “Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!”, gritó, mirando fijo a la cámara.

Además de estas stories, Alex se mostró fotos de él junto a Venezia y el Pájaro y escribió: “Las 3 generaciones”. "La familia siempre unida, lo más importante“, agregó en otras stories en las que también muestra como el exfutbolista de la Selección Argentina mima a su nieta.

“Mi viejo, que me enseñó a caminar, ahora le enseña a mi hija a soñar. Tres generaciones, un mismo amor. La familia, lo más importante del mundo“, agregó Alex en otra de las postales de un domingo en familia que guardará por siempre en su corazón y del que Nannis no fue parte por decisión propia.

