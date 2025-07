Alex Caniggia reveló en LAM cómo se lleva con Axel, su hermano no mediatico que se dedica a la pintura: “Re bien, hoy hablé, sí, no se sabe nada de él, no es cholulo”.

“¿Cómo estas vos? ¿En quiénes te apoyas cuando estas mal?" , le consultó el cronista y él contestó: “Estoy mejor que nunca, me apoyo en mis amigos y mi mujer, Melody”.

Alex Caniggia habló en LAM (Foto: captura de América).

“¿Tu viejo bien?" ,repreguntó Santi Riva Roy por Claudi Paul y el conductor cerró: “Mi viejo espectacular, es más ahora lo estoy yendo a ver”.

MELODY LUZ CONFESÓ LA VERDAD SOBRE POR QUÉ SE SEPARÓ DE ALEX CANIGGIA

A poco de su reconciliación, Melody Luz confesó en su visita al programa de Ángel de Brito la verdad sobre por qué se separó de Alex Caniggia, el papá de su hija Venezia.

“Lo dejé porque me hartaba su violencia en redes, no lo avalaba, empecé a ignorarlo, después me generaba rechazo y ahora hasta le pidió perdon a Lali y a Wanda porque nunca estuve a favor de eso”, expresó la bailarina.

