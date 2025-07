La guerra entre Alex Caniggia y Mariana Nannis escaló a niveles inesperados en las últimas horas, luego de que el mediático apuntara duramente contra su madre por comentarios sobre Venezia, su hija con Melody Luz.

A través de su cuenta de Instagram, el mediático reaccionó con furia después de enterarse de que su madre habría cuestionado la ropa que usa su nieta. Según el influencer, Mariana Nannis criticó que la pequeña no se vista con marcas de lujo, y eso detonó una catarata de respuestas.

“Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin siquiera conocerla, no merece ni siquiera ser llamada abuela”, disparó el excéntrico mediático, visiblemente dolido. Y agregó: “Criticar a una nena por no vestir con lujo muestra lo vacía que está por dentro”.

Fotos: Instagram

ALEX CANIGGIA DESTROZÓ A MARIANA NANNIS

La polémica siguió subiendo de tono cuando Alex profundizó sus críticas hacia el comportamiento de su madre:“¿Qué clase de persona rechaza a su propia sangre por no cumplir un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia”.

En su mensaje más fuerte hasta el momento, Alex hizo una defensa conmovedora de su hija Venezia: “Una abuela así no solo lastima: arrastra una herencia de odio, rechazo, vergüenza y rencor. Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel. Cuando esa nieta florezca y sea libre, esa abuela no tendrá lugar. Ni en su recuerdo”.