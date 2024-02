La semana pasada Aixa Abasto, la mamá de Zoe Bogach, ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 y le generó una tremenda sanción a su hija cuando le reveló datos del exterior, y ahora el novio de la participante destapó la tremenda interna que tiene con ella.

Según Manuel Iberod, Aixa instaló que tiene una personalidad violenta, y que le propinó una tremenda golpiza a su hermano Justo, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para mostrar un descargo del joven desmintiendo todo.

Pero, además, Manuel también compartió un largo descargo explicando de dónde viene esta interna inédita y desmintiendo todos los rumores instalados por Aixa, a quien planeaba demandar cuando saliera Zoe del reality pero decidió acelerar sus planes, cansado de los dichos de la mujer.

MANUEL, EL NOVIO DE ZOE DE GRAN HERMANO, CRUZÓ FUERTE A SU SUEGRA

“Buenas, a lo largo de estos 3 meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de MENORES DE EDAD con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, señaló Manuel.

“Lamentablemente, llegué a un punto en el que ya no soy capaz de guardarlo más (mi idea era esperar a que mi novia salga del programa y contar con su autorización para realizar las acciones legales correspondientes). Sé que llegado el momento ella entenderá porque me vi obligado a hacer lo que hice”, advirtió.

“Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto, procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la carta documento a mis redes”, adelantó.

“Esto lo expongo recién ahora porque mi intención siempre fue preservar mi familia, mi relación y nuestra intimidad e integridad, pero ya hay temas que exceden los límites de la normal tolerancia y lo que por lo menos yo, puedo aguantar”, explicó.

“Aclaro también que toda esta situación de odio y manipulación comenzó porque a esta persona no le gustaba que haga ‘lives’ en la plataforma de TikTok. Básicamente le molestaba que hable de mi relación con Zoe o no sé. Todos los que vieron esos vivos saben que siempre hablé bien de ella, la apoyé y jamás busqué nada por fuera de eso. La situación se dio porque esta persona no quería que muestre un video (el cual mi novia había subido anteriormente a sus redes antes de entrar a la casa) en el que estamos los dos saliendo del boliche y charlando y riéndonos”, recordó.

“Por otro lado aclaro que jamás pedí canjes en nombre de mi novia, de hecho, el único canje que realicé fue de unas proteínas, el cual le había prometido a mi pareja que era el único que iba a aceptar mientras ella esté en participación en el programa”, aclaró.

“Creo que de todos los participantes que hay con novios/as en el programa, el que mayor perfil bajo y menos exposición tuvo soy yo (ya que no salí en ningún programa ni stream) y planeo mantenerme así porque así se lo prometí a Zo”, agregó.

“También aclaro que lo más probable es que ahora esta señora invente mil cosas más sobre mí para poder intentar ensuciarme, pero confío en que su nivel de credibilidad luego de haber inventado que le pegué a mi hermanito ya está por los suelos. Por último, a modo de respuesta a los audios que se filtraron, mi intención no es irme a vivir con Zoe ya que ninguno de los dos trabaja, ni somos capaces de mantenernos solos, y tampoco me gustaría separar a una madre de su hija. A mi parecer y tal y como me ha enseñado mi familia las madres son lo más importante que hay. Saludos”, cerró Manuel.

