A poco de que Catalina Gorostidi, Isabel De Negri y Joel Ojeda regresen a la casa de Gran Hermano 2023 por decisión del público, Zoe Bogach se mostró muy molesta ante la posibilidad de haber sido contagiada de piojos por sus compañeros.

“¡Ay, chicos! Posta, me picaron piojos a mí. ¡Me pica la cabeza! Mirá si tengo piojos. O capaz es porque hoy no me lavé el pelo. Si tengo piojos es porque alguien de afuera me los trajo porque yo no salgó de acá hace tres meses”, lanzó la joven, visiblemente desesperada, frente a alguno de sus compañeros.

Foto: Captura de video de X (@JateJodeh)

“Igual no creo tener piojos, ya estaría en crisis, pero me pica la cabeza”, agregó. Fue entonces que Joel se ofreció a revisarle el pelo y fue contundente con su veredicto: “No, la verdad que no vi nada por ahora. No veo movimiento. Hay un poquito de caspa, pero no mucha. No tenés nada”.

MARTÍN KU, FURIA Y ZOE RECIBIERON LA VISITA DE SUS SERES QUERIDOS EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que se viviera una noche a pura emoción en Gran Hermano 2023 después de que Martín Ku se ganara una casa, los participantes recibieron otra sorpresa en el Congelados, el juego en el que entran sus seres queridos pero no pueden hablar, ni moverse.

En esta oportunidad, el Chino se conmovió al ver el ingreso de su pareja, Marisol, quien se mostró muy emocionada por el nuevo premio adquirido. Además, le expresó todo su amor y admiración frente al resto de los chicos: “¡Nos ganaste una casa! Te amo mucho, estoy tan orgullosa de vos. Sos increíble y maravilloso”, expresó.

Fotos: Capturas (Telefe)

A su turno, Georgina (más conocida como Coy) entró para dedicarle unas profundas palabras a Furia, su hermana: “Sos magia, sos hermosa, sos fuerte, sos valiente, sos poderosa, sos unica, sos increíble, sos todo lo que está bien en el mundo. ¡Te amo! Gracias, gracias, gracias”, atinó a decir, despertando las lágrimas de Juliana.

Por último, fue Aixa quien apoyó a su hija en la casa en medio de abrazos y caricias: “Mami esta acá, como siempre. Vine acá a abrazarte, a transmitirte amor, a decirte que estoy debordada de orgullo de vos. Y vine a decirles a tus compañeros ‘gracias’ porque sos la más chiquita y todos, de alguna manera, te cuidan y veo que todos te quieren”, resaltó, con la voz quebrada.