A poco de se viralizara una foto de Cinthia Fernández que demostraría que se tatuó en su cuerpo el nombre Roberto (dedicado a su pareja, Roberto Castillo), Yanina Latorre fue letal al analizar este gesto de amor de la modelo.

“Cinthia se tatuó el nombre del abogado Roberto Castillo, a quien acaba de conocer y que hasta de novia hace dos, tres meses”, comenzó diciendo Yanina en El Observador 107.9, sin filtro.

“Yo tengo miedo de que ellos sean tipo los Pampita Moritán del ‘Conurba’. Raro. Cinthia tiene un problema, adopta a la personalidad (de sus novios). Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando estaba con Martín Baclini llevaba las cosas de El Palacio de la Oportunidad (donde trabaja el empresario) al Bailando, hacía los reels y lo defendía a muerte”, agregó, con su característico humor.

Foto: X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, contundente: “Bueno, ahora va a estudiar Derecho y se tatuó Roberto abajo de la axila. Cinthia, te quiero, no es nada con vos. Yo sé que estás caliente, empezá a tuitear; pero amor, entraste en la bolu… del día”.

YANINA LATORRE CONFIRMÓ QUE PAMPITA Y MARTÍN PEPA SON NOVIOS OFICIALES

Lo que pareció ser el primer acercamiento entre Martín Pepa y Carolina “Pampita” Ardohain, a horas de que apareciera una foto de ellos juntos en el palco del Teatro Colón, podría ser una relación ya consolidada.

Así lo deslizó Yanina Latorre en El Observador 107.9: Me acaba de llegar este mensaje cuando estábamos terminando el bloque anterior. ‘Ya están de novios, confirmado’. Y esta fuente no es del riñón, es del corazón, ¡no me lo van a negar!”, lanzó la angelita, dejando en claro que Pampita y Martín ya habrían formalizado su vínculo.

“‘Los dos tienen 46 años y tienen claro lo que quieren y este fin de semana es la presentación familiar’”. ¡Qué rápido todo! ‘Se ven todo el tiempo. Están juntos y planean una vida juntos’”, agregó, mientras leía la información que le llegaba por WhatsApp.

Foto: revista Caras. Por: Fabiana Lopez

“Está confirmado y esta persona no me miente, les juro que es todo tal cual lo digo. Este fin de semana va a ser la presentación familiar”, cerró Yanina, muy confiada en la fuente que le aportó todos estos datos.