Cinthia Fernández se hizo un tatuaje con el nombre de Roberto Castillo a solo dos meses de blanquear el noviazgo y sorprendió a todos en Instagram.

El pasado 2 de julio, Cinthia y Roberto Castillo hicieron público su romance en una entrevista exclusiva con Ángel de Brito.

Ahora, en un gesto inesperado, la bailarina y modelo dejó entrever más de su vida personal a través de Instagram, donde mostró una de sus intensas rutinas de entrenamiento. Y un detalle llamó la atención: un nuevo tatuaje en su espalda, que exhibe el nombre “Roberto”.

Un tatuaje en el cuerpo de Cinthia Fernández no deja lugar a dudas: "Roberto", se lee. Captura: Instagram.

EL GESTO DE AMOR DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON ROBERTO CASTILLO

A pesar de los rumores recientes que apuntaban a una posible crisis en su relación, supuestamente después de un viaje romántico a San Luis, Cinthia y Roberto desmintieron cualquier conflicto.

Cinthia se mostró en el gimnasio.

El tatuaje de Cinthia Fernández con el nombre de Roberto Castillo provocó revuelo entre sus fanáticos. Mientras algunos seguidores aplaudieron la muestra de amor, otros se vieron sorprendidos y cuestionaron la decisión.

La bailarina y madre de Charis, Bella y Francesca ha mantenido un perfil reservado sobre esta novedad, pero el tatuaje reafirma su compromiso y enamoramiento.

QUÉ CONDICIÓN LE PUSO CINTHIA FERNÁNDEZ A ROBERTO CASTILLO PARA ACEPTAR SER SU NOVIA

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

Cinthia Fernández contó en diálogo con LAM que junto a Roberto Castillo están atravesando una polémica con la expareja de él y aprovechó para darle una contundente advertencia.

“Tengo muy en claro lo que no quiero en mi vida, no estaría con un tipo que no se hace cargo de sus hijas ni presencial ni económicamente”, dijo sin filtros la panelista.