Roberto Castillo y Cinthia Fernández, comprometidos e ilusionados por su próximo casamiento, aterrizaron en San Luis, Argentina, para vivir unas románticas vacaciones. Sin embargo, no todo habría sido color de rosas.

El rumor de que el letrado y la panelista se habrían peleado muy fuerte en el hotel donde estaban hospedados, se puso en el centro de la escena. De hecho, fuentes cercanas al lugar aseguran que la habrían visto llorando tras el fuerte ida y vuelta con su futuro marido.

Cinthia y Roberto de vacaciones.

Luego de que ella negara el rumor y apuntara muy fuerte contra Pochi de Gossipeame, la comunicadora que dio la información, él reaccionó sin filtro a la versión de conflicto con su novia.

¿QUÉ DIJO ROBERTO CASTILLO SOBRE SU SUPUESTA PELEA CON CINTHIA FERNÁNDEZ?

Roberto Castillo reaccionó al rumor de que se habría peleado con Cinthia Fernández en San Luis.

“Lo que dicen en el hotel no me consta. No existió ninguna pelea. Estuve preparando los argumentos de una audiencia que tenía a la mañana siguiente. Por eso bajé al lobby, para hablar por teléfono y dejarla dormir a Cinthia. Trabajé hasta tarde y, tal vez, alguien me vio con sueño, pero nada más...”.

Cinthia y Roberto de vacaciones.

“Cinthia me acompañó a la penitenciaría de Concarán y después nos fuimos a Potreros de los Funes. Venimos teniendo momentos muy buenos, no entiendo esta noticia. Si estuviéramos peleando no viviríamos subiendo historias dedicadas de uno hacia el otro. Además, si hubiéramos tenido una fuerte pelea es raro que nos levantáramos a las 8 am para irnos a trabajar juntos...”.

“Entiendo que haya gente que esté molesta con nuestra relación, pero desmiento absolutamente que estemos peleados o hayamos peleado. En Los Robles, Cinthia no estaba llorando para nada”, sentenció, contundente, en diálogo con PrimiciasYa.