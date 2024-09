A dos meses de haber blanqueado que comenzó una nueva historia de amor con Roberto Castillo (quien fue su abogado y la ayudó legalmente en el litigio legal que tuvo con su ex, Matías Defederico, con quien tiene a sus hijas Charis, Bella y Francesca), Cinthia Fernández confirmó que que su novio le pidió casamiento.

Así se vio reflejado en el posteo que compartió Cinthia en las redes: “¡Sí, quiero @_robertocastillo__! ¡Te amo en esta y mil vidas, amor de mi vida! #InmensamenteFeliz”, escribió la panelista en Instagram.

Además, en el posteo que se puede ver imágenes del momento especial que vivieron en pleno compromiso que se llevó a cabo en México, donde están de vacaciones, con la playa como escenario principal.

La panelista compartió una jugada declaración de amor. Imagen subida a Instagram por @cinthia_fernandez_ (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @cinthia_fernandez_ (INSTAGRAM)

Por su parte, el letrado también dio cuenta del gran momento personal que atraviesa con la mujer que logró conquistar su corazón y también dejó huella de esta noche especial en sus redes.

¡Felicidades!

Foto: Instagram (@cinthia_fernandez_) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@_robertocastillo__) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MATÍAS DEFEDERICO FUE CATEGÓRICO AL OPINAR DEL NOVIAZGO DE CINTHIA FERNÁNDEZ Y ROBERTO CASTILLO

A poco de que Cinthia Fernández revelara que comenzó una nueva historia de amor con su abogado, Roberto Castillo, Matías Defederico opinó sin tapujos sobre el nuevo presente sentimental de su exesposa, con quien tiene a sus hijas Bella, Charis y Francesca.

“La verdad que todo bien. Nada para decir. La verdad que la mejor... no tengo diálogo con él. No tenía idea porque no tengo relación con Cintia. No hablo más que por las nenas. A él no lo conozco y no puedo decir algo o hablar de alguien que no conozca. Por lo menos, yo no soy así”, comenzó diciendo el exfutbolista (en julio pasado) en una nota que dio a A la tarde.

“Con Cinthia tengo una relación cordial, por las nenas, no mucho más”, agregó. Y dejó en claro que su energía esta puesto en su proyecto: “La verdad que estoy enfocado en el streaming que estoy haciendo. Sí, obviamente que entrás a las redes y ves todo este movimiento, pero no es algo que me afecte a mí, directamente. Es algo de la mamá de mis hijas, no mucho más que eso”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, consultado sobre si los invitaría a su programa, Defederico respondió con humor: “Cuando quieran, yo no tengo problema. Me serviría muchísimo, pero nada, qué sé yo…”. Y cerró, firme con su postura: “A ver, yo vivo de otra manera. Para mí, hay cosas que no se mezclan, siempre lo dije. Nosotros vamos a ser familia siempre. Yo creo que me manejé de otra manera y yo soy así. No puedo estar en tu cabeza y vos decir algo si yo soy de otra manera”.