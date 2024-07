Tras la separación del abogado Roberto Castillo de su esposa Daniela Vera Fontana, los rumores apuntaban a un posible romance entre él y su clienta (y ahora algo más) Cinthia Fernández, que fue confirmado este lunes en LAM por Ángel de Brito y Yanina Latorre.

Tras una nota que le hizo a Cinthia el cronista Ale Castelo en el cumpleaños de De Brito, el conductor aseguró que su panelista y el letrado “están saliendo”. “Hasta el viernes no estaban saliendo pero ya nos dimos vuelta”, dijo el conductor y le dio la palabra a Yanina Latorre.

“Superenamorada”: Cinthia Fernández le habría confirmado a su círculo íntimo el romance con Roberto Castillo (Foto: Instagram /_robertocastillo__)

“Ella le dijo a (mi mamá) Dora que está enamoradísima. Tuvo que bloquear a la mujer porque la empezó a amenazar e insultar. Ella me dijo que es todo re reciente y que fue surgiendo y la tuvo que bloquear a la mujer porque la empezó a amenazar por Instagram”, dijo Yanina.

Leé más:

La ex del abogado de Cinthia Fernández fulminó a la bailarina: “Me sentía su amiga y me bloqueó”

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE YANINA LATORRE SOBRE EL ROMANCE DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON SU ABOGADO ROBERTO CASTILLO

De inmediato, De Brito marcó el número de Dora y ella le confirmó que “Está súper enamorada y tiene todas las fechas que dan bien”. “Él estaba separado cuando se pusieron de novios y al está volviendo loca la mujer, contó Dora mientras su hija le advertía que “estaba al aire”.

Respecto a este punto, Dora contó cómo son los mensajes que Daniela le enviaría a Cinthia. “La jode, le dice que esto es karmático, lo que hacemos todos cuando nos dejan de querer”, dijo la mujer, que sufrió en carne propia el abandono de su marido en la adolescencia de Yanina.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo, ¿el inicio de un nuevo romance?

“Nos agarramos de la otra y no admitimos la culpa. A ella le dan todas las fechas no se metió con ningún casado, le dan todas las fechas. Ella está súper copada con el chico de la camisa abierta”, explicó Dora, que contó que Castillo “le gusta aunque le parece ‘medio chantún’ y un ‘metrosexual’”. Por su parte, Yanina no dudó un segundo en afirmar que Castillo “quiere ser famoso”.

Leé más:

Cinthia Fernández rompió el silencio sobre los rumores de romance con su abogado Roberto Castillo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.