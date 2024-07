El rumor que vincula sentimentalmente a Cinthia Fernández con su abogado, Roberto Castillo, comenzó a sonar con más fuerza ni bien él confirmó la separación de su pareja a través de sus stories de Instagram.

En este contexto, Cinthia Fernández le hizo frente a la versión de affaire que la conecta sentimentalmente con su abogado y aclaró si es verdad que estarían saliendo desde hace tiempo.

A Cinthia la vinculan sentimentalmente con su abogado, Roberto.

“Si está separado o no, le preguntan a Roberto. Es su vida. Con respecto a los bombones, todavía puedo comprarme una caja. Esos bombones los subo muchísimas veces y me los regalan mis amigos para mis cumpleaños porque no saben qué regalarme”, señaló con respecto al obsequio que compartió en redes, que muchos especularon que eran de parte del letrado.

¿CINTHIA FERNÁNDEZ ESTÁ SOLTERA O DE NOVIA?

Cinthia Fernández habló de su situación sentimental tras haber sido vinculada con su abogado Roberto Castillo.

“Yo estoy soltera. El día que forme una pareja lo puedo decir tranquilamente, cuando esté segura de blanquear alguna pareja. Quiero empezar una relación tranquila. Yo estoy hace muchos años sola, también disfruto estar sola...”.

Cinthia aseguró estar soltera en medio de los rumores de romance con Roberto.

“La opinión de (Luis) Ventura… Lo de él es gracioso. Para decir lo que él dice tenés que tener pruebas. Me parece que no está bueno ensuciar a nadie. Soy de un pensamiento antiguo, jamás estaría con un hombre casado”, sentenció la panelista, contundente.