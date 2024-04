Si bien dejó de representar a Flor Moyano aludiendo “pérdida de confianza de ambas partes” en la semana clave de su juicio contra Juan Martino, Roberto Castillo obtuvo un contundente triunfo en el caso de Cinthia Fernández y Matías Defederico y el festejo le pareció demasiado a Yanina Latorre.

En la edición del viernes de LAM, la panelista contó qué su abogado logró que un juez sentara el precedente de la figura ‘alimentos futuros hasta la mayoría de edad’ al conseguir que Defederico entregara el 50 por ciento de la casa que ocupa Cinthia como parte de pago de lo adeudado y lo que deberá abonar hasta que las tres nenas de ambos sean mayores.

“Él sabe que no salgo ni a la esquina”, contó Cinthia mientras explicaba, pero Ángel de Brito la descolocó cuando le preguntó si sale o no con su abogado. “No, no estoy saliendo con mi abogado”, dijo ella, seria, y tuvo que reiterar la respuesta ante la negativa del conductor a creerle.

POR QUÉ YANINA LATORRE Y ÁNGEL DE BRITO ASEGURAN QUE CINTHIA FERNÁNDEZ Y SU ABOGADO CONOCEN SUS CUERPOS

“Va a dormir afuera por tu culpa”, le retrucó Cinthia, pero De Brito no se daba por vencido y le consultó si estaba viéndose con alguien. “Esa carita dice otra cosa”, acotó Marcela Feudale, y De Brito insistió: “La telaraña ya no está”, aseguró.

En ese momento, la producción puso al aire un video en el que se veía el particular festejo de Cinthia con sus abogados, entre ellos Castillo, que, literalmente, la bañaron en champán luego de obtener una victoria judicial contundente que le tomó nada menos que ocho años.

Cinthia Fernández terminó la batalla judicial con Matías Defederico y festejó con una lluvia de champán (Foto: Captura Instagram /cinthia_fernandez_)

“Cuando le ganamos a Roccasalvo con Castillo no vino y me tiró champán”, le reprochó De Brito mientras Cinthia contaba que el equipo le regaló bombones junto con el fallo del juez. “A mi Elbita (Marcovecchio) tampoco me regaló bombones y yo vengo ilesa. (…) Esas dos personas se conocen los cuerpos”, cerró Yanina Latorre ante las elocuentes imágenes. Será Justicia.

