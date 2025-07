La llegada de Rodrigo De Paul a la Argentina de la mano de Tini Stoessel, en coincidencia con el cumpleaños de su hijo menor hacía pensar que participaría de la fiesta, pero no fue y en Intrusos contaron la interna con Camila Homs.

“Esto es un escándalo porque uno además confirma estos padres de redes que tenemos. Como Benjamín Vicunia que fue señalado por la China Suárez”, resumió Rodrigo Lussich.

Aunque Paula Varela recordó: “Lo que pasa es que De Paul también en enero le festejó su cumpleaños a su hija y Cami Homs estaba en España porque había llevado a sus hijos, y sin embargo no fue al festejo que organizó Rodrigo”.

La mamá de Camila Homs habló de la ausencia de Rodrigo De Paul en el cumpleaños de su nieto y alimentó los rumores de embarazo de su hija.

“Toda la familia De Paul estaba. Estaban los padres, los abuelos, toda la familia estaba. No estaba él porque obviamente no tiene buena relación con sus suegros”, continuó.

“Entonces prefirieron para bajar el perfil al cumpleaños del nene y que no se esté todo el tiempo rodeando en torno a él”, completó la panelista.

LA TRISTEZA DEL HIJO DE RODRIGO DE PAUL

Entonces, Adrián Pallares comentó: “Él le dijo a su hijo que iba a ir. El niñito sabía que su papá iba a ir al cumpleaños”.

“Es más, el exsuegro de Rodrigo de Paul no fue para que no cruzase”, aunque el crack de la Selección tenía la certeza de que Horacio Homs sería de la partida.

“En la familia circula un mensaje diciendo, ‘el pelotudo no fue a buscar al colegio. Posición de un textual de la familia. Lo llevó a comer 45 minutos. Y se fue el nene llorando porque el padre no se quedó en su cumpleaños’. Le dijo que no podía. Supuestamente no quería cruzarse con algún miembro de la familia”.