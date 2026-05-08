Un grupo de chicos fanáticos de Michael Jackson se volvió viral tras presentarse en La mañana con Moria, el programa de Moria Casán en eltrece.

Con pasos impecables, looks inspirados en el artista y una pasión desbordante por el baile, los jóvenes intérpretes emocionaron a la conductora, que no pudo ocultar su fascinación al verlos en acción.

El momento más comentado fue protagonizado por Dastan, un niño de siete años oriundo de Lomas de Zamora, que dejó impactada a Moria con su imitación de Michael Jackson. Apenas comenzó a bailar, la conductora lanzó entre risas y sorpresa: “Está totalmente poseído. Es un holograma el bebé”.

Durante la entrevista, el pequeño contó que comenzó a imitar al cantante hace apenas un año, luego de ver el videoclip de “Thriller” en su casa.

“Me gustó esa coreo porque es re buena”, explicó con ternura, mientras repetía algunos de los movimientos más icónicos del artista.

La diva quedó especialmente impresionada con la clásica “paradita” de Michael Jackson y los movimientos de pies del niño. “No, no, no… el pie, los pies. ¡Guau! ¡Increíble!”, exclamó al verlo bailar en vivo en el estudio.

Foto: captura de pantalla de eltrece

“Los mini Michael”: pasión por Michael Jackson desde chicos

Además de Dastan, otros chicos de entre 11 y 16 años participaron del segmento mostrando distintas coreografías del cantante.

Uno de ellos reveló que conoce “diez coreos” de Michael Jackson y eligió interpretar “Smooth Criminal”, desatando aplausos en el piso.

“Lo que más me gusta son los pasos de baile y las letras de las canciones”, contó uno de los adolescentes, dejando en evidencia cómo la música del Rey del Pop sigue atravesando generaciones.

Moria, fiel a su estilo, celebró cada presentación con entusiasmo y humor, bautando al grupo como “Los Michael Minis”, un apodo que rápidamente llamó la atención de los espectadores en redes sociales.

El recuerdo de las polémicas alrededor de Michael Jackson

En medio de la charla, también surgió una referencia a las acusaciones que enfrentó Michael Jackson años atrás tras el estreno del documental Leaving Neverland.

En el programa recordaron que en 2019 había filmado un documental sobre cirugías estéticas y que el lanzamiento coincidió con la fuerte repercusión mediática del caso.

Sin embargo, el clima del segmento estuvo centrado principalmente en el talento y la admiración de los chicos por el artista, cuya influencia continúa vigente en nuevas generaciones de bailarines y fans alrededor del mundo.