A dos meses y medio del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, finalmente apareció en televisión Micaela, la “amigovia” de Franco Zunino.

Con mucha personalidad y sin esquivar ninguna pregunta, la joven contó todo en A la Barbarossa: habló sobre el vínculo que mantiene con el participante, además de revelar qué siente al verlo protagonizar escenas románticas dentro del reality.

Lejos de mostrarse incómoda, Micaela dejó en claro que tenía todo hablado con Zunino antes de su ingreso al programa y aseguró que no le molestan ni los besos con Luana Fernández ni el reciente acercamiento a Gladys “La Bomba” Tucumana.

Apareció en TV Micaela, la “amigovia” de Zunino de Gran Hermano (captura de Telefe)

Qué dijo Micaela sobre el beso de Zunino con La Bomba Tucumana

Consultada por el viral beso entre Franco Zunino y Gladys “La Bomba” Tucumana, Micaela sostuvo que interpreta el acercamiento como parte de una estrategia de juego.

“Lo que hace con La Bomba es por juego, nada más. No me molesta. Es la estrategia que eligió. Me parece que está bien. Está todo hablado entre nosotros”, aseguró.

Poliamor en Gran Hermano: Luana, Zunino y Fabio Agostini (captura de Telefe)

La reacción de Micaela al romance entre Zunino y Luana Fernández

La joven también opinó sobre el intenso vínculo que Zunino mantuvo dentro de la casa con Luana Fernández y sorprendió con su respuesta.

“Luana me parece una diosa, pero no sentí celos. Es un juego, un reality show. Es una diosa”, expresó.

Además, dejó abierta la posibilidad de irrumpir en el reality si se da la oportunidad.

“Es un juego. Si tengo la oportunidad, voy y hago quilombo. Él me nombra constantemente, estamos hace dos meses. Sabía que iba a entrar a la casa de Gran Hermano. Todo lo hablamos previamente”, contó.

Cómo empezó la historia entre Micaela y Franco Zunino

Durante la entrevista, Micaela también dio detalles sobre cómo comenzó su relación con el participante de Gran Hermano Generación Dorada.

“Me empezó a seguir en Instagram. Me habló para tener una cita y a partir de ahí, acá estamos. Pero a los dos meses se metió en la casa. Es una buena aventura para vivir”, relató Micaela.

La joven además mostró la conexión que lograron construir en poco tiempo y reveló algunos objetos que intercambiaron antes del ingreso de Zunino al reality.

“Con Zunino hubo fuego, conectamos un montón y se avanzó un montón en estos dos meses. Esta cadenita que tengo puesta me la regaló él y él se llevó el peluche del tigre. Cuando salga de la casa vamos a ver qué onda”, dijo.

Por último, aclaró cuál es actualmente el tipo de vínculo que tienen.

“No somos novios, nos estamos viendo. Está todo hablado. Él puede hacer lo que quiera y yo igual acá. Yo estoy en celibato”, cerró entre risas.