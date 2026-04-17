La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche explosiva cuando Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini aceptaron un desafío del Big que terminó desatando un clima tan íntimo como inesperado.
Todo comenzó con la consigna de permanecer atados durante 24 horas para ganar un premio grupal: asado y helado para toda la casa. Pero más allá del objetivo, lo que realmente captó la atención fue la creciente cercanía entre los tres participantes.
En el SUM, donde fueron premiados con dulces y una película, la previa se volvió protagonista. Entre risas, miradas cómplices y gestos cada vez más cercanos, Luana intercambió besos pícaros con ambos y compartieron un conito de chocolate de una forma muy sugestiva.
La tensión no solo se vio en los gestos, sino también en una charla sin filtro que dejó en evidencia la química entre los tres:
Fabio: -En el reality me ataron con la chica que me gustaba. Fue algo parecido a lo de ahora… queríamos conocernos, pero ahora metieron a tu ex novio.
Zunino: -¿Cómo es novio? No.
Luana: -¿Qué somos?
Zunino: -Nos llevamos muy bien.
Luana: -Amigos. Nos llevamos muy bien.
Fabio: -Relación abierta.
Zunino: -Poliamor. Hoy a la noche propongo que podemos ser una trieja.
Fabio: -Se está poniendo tímida.
Zunino: -Y nosotros avanzamos como locos. Ella que tanto dice que va para adelante...
Luana: -Denme champagne y les juro que arranco de 0 a 300.
Fabio: -O sea que sin alcohol no arrancas.
Luana: -No, yo no dije eso.
Fabio: -Me lo estás dejando entrever.
Luana: -Me hace poner más...
Zunino: -Más hot. ¿Te da para morder este conito conmigo?
Luana: -Ahora mordelo con Fabio (risas).
Fabio: -Lo que me faltaba….
Zunino: -No me apunto a esa.
Fabio: -Qué morbosa eres.
Zunino: -Es terrible.
Luana: -¿Y este qué?
Fabio: -Lo compartes conmigo.
Zunino: -Está rico el conito.
El momento no tardó en viralizarse y generó todo tipo de reacciones, tanto dentro como fuera de la casa. Entre bromas sobre “relación abierta” y “poliamor”, el trío dejó abierta la puerta a que la historia siga escalando.