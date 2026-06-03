A una semana del comienzo del Mundial de la Fifa 2026 el encuentro de Camila Mayan, exnovia de Alexis Mac Allister, con Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, y Valentina Cervantes, la mamá de los dos hijos de Enzo Fernández, motivó que Cami saliera a dar explicaciones.

“Con varias tengo buena relación”, afirmó Mayan en referencia a las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina, pese a que hace unos cuatro años que abandonó el chat a raíz de su separación de Mac Allister.

En cuanto a la sorpresiva presencia en el lanzamiento de la indumentaria deportiva de Caro Calvagni, la influencer aclaró: “Siempre trato de mantener las amistades que hago cuando son personas piolas. Como con cualquier otras amigas que tengo”.

Es que además estaba Valu Cervantes, otra de las modelos con la que se había hecho compinche en la previa de Qatar 2022.

Camila Mayan en Mar del Plata. (Foto: Instagram/@camimayan).

El vínculo de las parejas de los jugadores de la Selección con Ailén Cova

Por otra parte, Cami se desligó de las versiones de que Ailén Cova no se habría integrado de buena manera al grupo de parejas de los futbolistas: “Yo no soy la que especula eso”.

Al final, Camila Mayan contó que la Justicia estaba “revisando la última apelación nuestra” en la causa por compensación económica que le había iniciado a Alexis Mac Allister por sus años de convivencia en Europa.

“Es algo que trato de no traer porque genera un montón de controversia...”, cerró.