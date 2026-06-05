El conflicto entre Ivana Figueiras y Natalie Pietra, la actual novia de su ex, Tomás Guarracino (con quien tiene a su hija, Suri), sumó un nuevo capítulo explosivo. Luego de que la mujer la denunciara públicamente por presunto hostigamiento, amenazas y violencia física, la modelo salió a defenderse en Sálvese Quien Pueda y dio su versión de los hechos.

En diálogo telefónico con el ciclo que conduce Yanina Latorre, Ivana rechazó de plano las acusaciones y aseguró que jamás intentaría influir negativamente en la relación de su hija con la pareja de su padre: “Yo lo que más quiero es que el papá de mi hija sea feliz, tenga una vida feliz”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la Ivana apuntó directamente contra la Natalie y aseguró que desde que comenzó la relación con Tomás, algo cambió en él: “Desde que conoció a esta chica se metió en una oscuridad tremenda. No lo veo yo, lo ve todo el mundo”, disparó.

Foto: Instagram (@figueirasivana)

En otro tramo de la charla, Ivana dejó una de las frases más fuertes de la noche al referirse a la mujer: “Es una persona que me da miedo, realmente. Ella me da pánico, me da miedo. Creo que es una chica que está muy mal en serio”.

La modelo también afirmó haber recibido mensajes y testimonios de personas cercanas a la actual pareja de su ex: “Me escribió una chica de Uruguay diciéndome lo bien que hacés en no dejar ir a tu hija. El ex de ella me llamó a mí para pedirme, por favor, que recolecte toda la violencia de esta chica”, afirmó.

Por último, reveló un episodio que, según su relato, fue determinante para tomar distancia: “Vino Suri llorando a decirme que el padre estaba desfigurado por haber jugado al fútbol. Después me enteré que era ella (por Natalie) que le tiró algo en la cara y Tomás terminó en una guardia”, concluyó.

Foto: Instagram (@nataliestal)

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IVANA FIGUEIRAS EXPLOTÓ AL HABLAR DE CHECHU BONELLI Y EL ESCÁNDALO POR EL PERRO DE LA FAMILIA

En medio del revuelo que rodea a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por la supuesta disputa en torno a la tenencia de una mascota, Ivana Figueiras fue abordada por las cámaras de Intrusos y dejó frases contundentes.

Aunque intentó evitar el tema desde el primer momento, la modelo dejó en claro su hartazgo por quedar envuelta una vez más en los conflictos mediáticos ligados a la expareja: “La verdad es que no tengo nada para decir. No sé por qué vienen a buscarme, pero yo no tengo nada para decir”, lanzó, incómoda, apenas comenzó la nota.

Cuando el cronista le consultó por la polémica alrededor del perro y la supuesta molestia de Cvitanich porque la mascota habría quedado en adopción, Ivana respondió tajante: “Juro que no tengo ni idea, o sea, obviamente que sí tengo idea, pero no quiero hablar”.

Foto: Captura (América)

Lejos de involucrarse, Figueiras marcó distancia total del tema y disparó una frase que no pasó inadvertida: “Yo no tengo nada que ver, ya bastante me tuve que fumar todo esto”. Y siguió: “No es un problema mío. Yo me ocupo de mí, de mi vida, de nadie más”.

Por último, el momento más explosivo llegó cuando el movilero recordó las versiones que en su momento la señalaron como tercera en discordia en la separación de Cvitanich y Bonelli. Allí, Ivana no ocultó su fastidio: “Ya me acusaron de robarme un marido, ahora me están hablando de un perro. ¿También me robé el perro yo? Basta. No quiero saber más nada”, cerró, visiblemente cansada de las especulaciones.