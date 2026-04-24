Hace un tiempo, la vida de Chechu Bonelli parecía estar perfectamente encajada en una rutina familiar ideal: una historia de amor de catorce años con Darío Cvitanich, tres hijas y una estructura de vida aparentemente inquebrantable. Sin embargo, todo cambió de golpe, y lo que en un principio parecía ser el fin de todo, terminó siendo el comienzo de una nueva etapa de reencuentro consigo misma.

En una entrevista llena de sinceridad y vulnerabilidad en Vuelta y media, Chechu habló abiertamente sobre el profundo dolor que le causó su separación y cómo, tras mucho sufrimiento, logró salir adelante: “Estoy disfrutando mucho de la soltería”, comenzó diciendo.

En sus palabras, Chechu reveló la crudeza de la experiencia: “Estuve hecha bosta. Tirada en el piso. Ver a esa Cecilia que sufrió y hoy a esta Cecilia que volvió a la vida me da mucho orgullo”.

Foto: Instagram (@chechubonelli)

Sin embargo, no fue solo una historia de dolor, sino también de aprendizaje: “Hay que laburarlo, dedicarle tiempo a uno, rodearse de la gente que hace bien y ponerle el pecho”, aconsejó.

Con una mezcla de melancolía y aceptación, Bonelli admitió que había soñado con un amor eterno, tal como el que vivieron sus padres: “Yo me había casado para toda la vida”, confesó.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ya saben el sexo de su bebé y es… ¡una nena! (Foto: Web)

A pesar de la tristeza, Chechu dejó en claro que está dispuesta a seguir adelante: “Dentro de todo lo malo, lo bueno es que volví… volví”, repitió, como una afirmación de su resiliencia.

Pero sin dudas, lo más revelador fue cuando habló del dolor más profundo que sintió tras la separación: “Le pregunté a mi psicóloga si estaba mal sentir que este dolor era más fuerte que cuando perdí a mi papá y a mi mamá”, atinó a decir, con una honestidad que estremeció. y cerró, a corazón abierto: “Nunca había sentido algo así”.

Chechu Bonelli: “Le pregunté a mi psicóloga si estaba mal sentir que este dolor era más fuerte que cuando perdí a mi papá y a mi mamá”.

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CHECHU BONELLI CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE FACU PIERES Y LANZÓ UNA FUERTE FRASE: “NO FUE FÁCIL VOLVER A ABRIRME”

El romance que sorprendió al mundo del espectáculo llegó a su fin. Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres, en medio de versiones que hablaban de una crisis silenciosa.

Todo había comenzado en verano, cuando la modelo y el polista —expareja de Zaira Nara— fueron vinculados sentimentalmente. Si bien al principio eligieron el bajo perfil, con el correr de las semanas se mostraron juntos y oficializaron la relación en redes.

Sin embargo, el final llegó de manera inesperada. Según contó Yanina Latorre, la ruptura se habría producido hace apenas una semana por “diferencias en la agenda”.

Foto: Captura (eltrece)

Tras la difusión de la noticia, Chechu decidió hablar. Lo hizo a través de varios mensajes que le envió a Pochi, la panelista de Puro Show, quien los leyó al aire: “Sí, es verdad (que me separé). Me pasa que a veces no quiero hablar demasiado porque fue un año donde todo lo mío tomó tanta trascendencia que me hizo y me hace mal en el fondo“, se escuchó decir a la panelista, en referencia a la ruptura de Chechu y Darío Cvitanich.

“Soy consciente de cómo es el medio, pero a veces necesito aislarme de todo”, expresó, con total sinceridad. Además, eligió destacar lo positivo del vínculo con Pieres: “La relación con Facu, si bien duró poco, fue hermosa. Y me quedo con eso“.

Chechu Bonelli: “Sí, es verdad (que me separé). Me pasa que a veces no quiero hablar demasiado porque fue un año donde todo lo mío tomó tanta trascendencia que me hizo y me hace mal en el fondo“.

“Él es un gran hombre que me hizo muy muy bien en este tiempo y con eso me quedo. Para mí no fue fácil volver a abrirme a una relación”, cerró Chechu, sincera.