Chechu Bonelli enfrentó los micrófonos y, aunque se mostró sorprendida por la noticia de la separación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, dejó en claro que no quiere más polémicas en su vida.

“Estoy bien, un poco sorprendida por todo esto, por todo lo que está pasando y cansada, necesito paz mental, por respeto bajé del auto pero no quiero seguir más hablando del tema”, arrancó la modelo en diálogo con Puro Show.

Bonelli, que fue pareja del exfutbolista y es madre de sus hijas, aseguró no estar al tanto de la ruptura de su ex ni de haber visto las publicaciones de Figueiras que, según trascendió, estarían dirigidas a ella: “No tengo idea de nada, no me llegó nada. Yo lo único que quiero es ser feliz y que la otra persona también lo sea, no quiero más quilombo de ninguna parte”.

Chechu Bonelli habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Ante la consulta sobre si se sentía responsable de la ruptura, Chechu fue contundente: “¿De qué me voy a sentir culpable? Fui dejada, la otra persona tomó una decisión, me costó aceptarlo, lo trabajé, hice terapia, tuve que venir hecha bosta a trabajar con las lágrimas en los ojos, ya está“.

CHECHU BONELLI REVELÓ CÓMO SU EX LA INVITÓ A ALEJARSE DE SU EXSUEGRA

Chechu Bonelli se animó a revelar uno de los aspectos más dolorosos de su separación de Darío Cvitanich. Invitada a La Casa del Streaming, la modelo se quebró al recordar el vínculo que tenía con su exsuegra y cómo, tras la ruptura, la “invitaron a retirarse” de la familia.

“¿Qué vínculo tenías con tu ex suegra?”, le preguntaron. Ella respondió sin dudar: “Ay, no, la amo con toda mi alma, pero me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí. Hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”.

Chechu Bonelli en La Casa del Streaming (Foto: captura de X).

Chechu recordó con nostalgia los momentos compartidos: “¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí. Y yo decía, ay, sí, qué lindo, quiero esto. Y ahora la sensación de familia para mí se me rompió. Me he largado a llorar, es una de las cosas que más sufrí de la separación, tener que cortar con eso, porque la amo con toda mi alma”.

