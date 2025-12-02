Chechu Bonelli enfrentó los micrófonos y, aunque se mostró sorprendida por la noticia de la separación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, dejó en claro que no quiere más polémicas en su vida.
“Estoy bien, un poco sorprendida por todo esto, por todo lo que está pasando y cansada, necesito paz mental, por respeto bajé del auto pero no quiero seguir más hablando del tema”, arrancó la modelo en diálogo con Puro Show.
Bonelli, que fue pareja del exfutbolista y es madre de sus hijas, aseguró no estar al tanto de la ruptura de su ex ni de haber visto las publicaciones de Figueiras que, según trascendió, estarían dirigidas a ella: “No tengo idea de nada, no me llegó nada. Yo lo único que quiero es ser feliz y que la otra persona también lo sea, no quiero más quilombo de ninguna parte”.
Ante la consulta sobre si se sentía responsable de la ruptura, Chechu fue contundente: “¿De qué me voy a sentir culpable? Fui dejada, la otra persona tomó una decisión, me costó aceptarlo, lo trabajé, hice terapia, tuve que venir hecha bosta a trabajar con las lágrimas en los ojos, ya está“.
Lee más...
CHECHU BONELLI REVELÓ CÓMO SU EX LA INVITÓ A ALEJARSE DE SU EXSUEGRA
Chechu Bonelli se animó a revelar uno de los aspectos más dolorosos de su separación de Darío Cvitanich. Invitada a La Casa del Streaming, la modelo se quebró al recordar el vínculo que tenía con su exsuegra y cómo, tras la ruptura, la “invitaron a retirarse” de la familia.
“¿Qué vínculo tenías con tu ex suegra?”, le preguntaron. Ella respondió sin dudar: “Ay, no, la amo con toda mi alma, pero me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí. Hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”.
Chechu recordó con nostalgia los momentos compartidos: “¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí. Y yo decía, ay, sí, qué lindo, quiero esto. Y ahora la sensación de familia para mí se me rompió. Me he largado a llorar, es una de las cosas que más sufrí de la separación, tener que cortar con eso, porque la amo con toda mi alma”.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.