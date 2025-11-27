Chechu Bonelli se animó a hablar a fondo sobre su presente, luego de un año que definió como “un terremoto, un huracán, un torbellino”. La modelo, recientemente separada de Darío Cvitanich, se sinceró en una entrevista con Puro Show y contó cómo transita este momento de cambios, justo cuando su ex ya confirmó su relación con Ivanna Figueiras.

En diálogo con el ciclo de eltrece, Chechu no dudó en ponerle palabras a su año: “Por suerte ya este año está llegando al final, al último tramo, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”.

La modelo reconoció que la ruptura del padre de sus hijos la marcó profundamente: “Esta separación me ha venido a enseñar un montón de cosas”.

Además, explicó por qué eligió esperar para dar su versión: “Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo”.

Chechu Bonelli habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Me tomé mi momento… yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder; cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superado toda la situación, se dio de manera natural”, confesó sincera.

LA REFLEXIÓN DE CHECHU BONELLI SOBRE LA EXPOSICIÓN DE SU SEPARACIÓN

Chechu Bonelli habló también sobre la exposición mediática de su separación y fue contundente: “Me sorprendió muchísimo que haya tomado tanta trascendencia, y después bueno, son un poco las reglas del juego. Te separás y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”.

Consultada sobre los rumores de nuevos romances, Bonelli fue clara: “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que enamorarse. Y cuando eso suceda se van a enterar, no tendría por qué ocultarlo. Ahora estoy súper sola“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.