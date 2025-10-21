En medio de las versiones que la vinculan sentimentalmente con Grego Rossello, Chechu Bonelli decidió hablar y aclarar cómo atraviesa este momento de su vida. La modelo, que viene de una separación reciente, habló con Pochi de Puro Show respecto a los trascendidos.

Durante los últimos días, crecieron los rumores sobre un posible romance entre Chechu y el humorista. Sin embargo, la conductora fue contundente al referirse a su presente: “Estoy muy bien, son cambios positivos para mi vida”, expresó conforme a la información que dio la panelista de eltrece.

Consultada por la prensa sobre su vínculo con Grego Rossello, Chechu no esquivó la pregunta y respondió con sinceridad. “No tengo nada para decir, estoy enfocada en mí y en mis proyectos”, afirmó. Además, remarcó que está disfrutando de esta nueva etapa y que prefiere no poner etiquetas a su situación sentimental.

La modelo también destacó la importancia de rodearse de personas que la acompañen en este proceso: “Estoy rodeada de gente que me quiere y me apoya. Eso es fundamental para mí en este momento”.

EL PRESENTE DE CHECHU BONELLI TRAS SU SEPARACIÓN DE DARÍO CVITANICH

Vacaciones, playa y un cruce inesperado con Messi marcaron el viaje de Chechu Bonelli a Estados Unidos. Crédito: Instagram

Luego de su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli apostó a los cambios y se mostró renovada. “Todo lo que está pasando son cambios positivos para mi vida”, insistió en el ida y vuelta con Pochi de Gossipeame, dejando en claro que está priorizando su bienestar y su felicidad.

Por ahora, la modelo prefiere mantener un perfil bajo y no confirmar ni desmentir ningún romance. Grego por su parte dijo al programa de Pampito y Matías Vázquez: “Es cierto que nos cruzamos en una fiesta, la conozco de ESPN, somos amigo, está con sus temas, es una bomba, es muy divertida”.

