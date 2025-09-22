El regreso de Chechu Bonelli a la Argentina después de su estadía en Miami marca una nueva etapa en su vida, tras la reciente separación de Darío Cvitanich luego de catorce años juntos.

Anoche, la modelo y periodista se mostró en el aeropuerto de Ezeiza, donde grabó un reel mientras retiraba su camioneta, y poco después compartió un video que resumió su paso por Estados Unidos.

En las imágenes, musicalizadas con Let it be de The Beatles, Bonelli recopiló escenas de sus días en Florida: momentos junto a sus hijas a bordo de la camioneta, postales en bikini negra desde la playa, la casa donde se hospedó y una visita muy especial al estadio del Inter Miami, donde pudo encontrarse con Lionel Messi.

Con un tono reflexivo, y sobre una voz masculina, la periodista compartió una frase que refleja su presente emocional: “Al final, los verdaderos lujos son el tiempo, la salud, la mente tranquila, la buena compañía y poder elegir en todo momento lo que quieres hacer”.

CRÉDITO: Instagram

LAS VACACIONES DE CHECHU BONELLI EN MIAMI

Durante su estadía en Miami, Chechu también se dedicó a reencontrarse con amigas y a mantener un exigente plan de entrenamiento que mostró en sus redes. Entre rutinas de fuerza y ejercicios de alto rendimiento, exhibió su figura tonificada y dejó un mensaje motivador: “Veranito, no te tenemos miedo”.

Uno de los momentos más especiales fue junto a sus hijas, Lupe, Carmela y Amelia Cvitanich, en la visita al estadio del Inter Miami. Allí, además de recorrer las instalaciones, las niñas tuvieron la oportunidad de conocer a dos ídolos de la Selección Argentina: Lionel Messi y Rodrigo De Paul, experiencia que sin dudas quedará en el recuerdo familiar.