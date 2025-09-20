Después de su separación de Darío Cvitanich y el revuelo mediático por el romance del exfutbolista con Ivana Figueiras, Cecilia “Chechu” Bonelli decidió tomarse un respiro. La modelo y conductora viajó a Miami junto a sus hijas para disfrutar de unas vacaciones diferentes, en busca de calma y nuevos aires.

Tras 14 años de relación con Cvitanich, Bonelli eligió refugiarse en las playas de Florida para reencontrarse consigo misma y bajar el ritmo después de meses de exposición mediática. Rodeada de amigas y en compañía de sus hijas Lupe y Carmela, compartió momentos de relax frente al mar y desde la ciudad, mostrando en sus redes la intimidad de este viaje especial.

Vacaciones, playa y un cruce inesperado con Messi marcaron el viaje de Chechu Bonelli a Estados Unidos. Crédito: Instagram

EL ESPERADO CRUCE CON LIONEL MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO

Uno de los puntos más altos de la estadía llegó con el sorpresivo encuentro con Lionel Messi. En el Florida Blue Training Center, campo de entrenamiento del Inter Miami, la modelo posó con el capitán de la Selección Argentina y hasta agradeció públicamente a Antonela Roccuzzo, a quien señaló como la responsable de que el encuentro se concretara.“Gracias por la magia de tu corazón. Y a vos, Antonela, por ser todo”, escribió emocionada en sus historias de Instagram.

El recorrido por el predio del Inter Miami también le regaló otro momento especial: un encuentro con Rodrigo De Paul. Vestido con un conjunto deportivo gris, el jugador aceptó tomarse fotos con Bonelli y con Carmela, la hija de la modelo, que no dudó en llevarse su propio recuerdo junto a uno de los referentes de la Scaloneta.

Más allá de las postales con los ídolos de la Selección, Bonelli mostró imágenes desde la playa y un video con la ciudad de Miami de fondo en un día soleado y caluroso. Para acompañar cada publicación, eligió canciones de La T y la M, U2 y Cruzando el Charco, poniendo música a unas vacaciones que mezclaron relax, familia y emoción.