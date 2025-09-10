En una nueva emisión de Pasó en América, Sabrina Rojas abrió el debate sobre las rupturas en el mundo del espectáculo y, al hacerlo, dejó un fuerte testimonio personal en el que no faltaron indirectas hacia su exmarido, Luciano Castro. La conductora aprovechó el caso de la separación de Cecilia Bonelli y Darío Cvitanich para reflexionar sobre su propia experiencia y enviarle un consejo directo a la modelo.

“La que tiran todos, que están separados bajo el mismo techo. Hay muchos hombres que dicen que es por la familia, pero en realidad están separados y fingen por los nenes”, expresó Rojas, dejando entrever que esta práctica es mucho más común de lo que parece.

A la hora de hablar de la crianza, la actriz fue contundente: “También es verdad que el hombre se separa y hay una responsabilidad que no se lleva. Nosotras estamos cinco días con los chicos y ellos apenas dos”, sostuvo, marcando una clara desigualdad en la distribución de las tareas.

Sin nombrarlo directamente, Sabrina deslizó críticas hacia Luciano Castro, padre de sus hijos. “Encima que los tienen dos días, después te discuten. Uno los entrega con todo hecho y lo único que tienen que hacer es llevarlos al colegio y darles de comer. Pero el apto físico, el pasaporte, los médicos, los cumpleaños... todo recae en nosotras”, disparó.

Sabrina Rojas| Créditos: Instagram @rojassasi

EL MENSAJE DE SABRINA ROJAS A CHECHU BONELLI

En el tramo final de su intervención, la conductora quiso dejar un mensaje esperanzador para Chechu Bonelli, quien atraviesa su separación: “Un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, me hubiese separado antes. Fui feliz en el matrimonio, pero mi vida ahora está en armonía. Todo se sana”, aseguró.