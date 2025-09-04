El romance de Fede Bal con Evelyn Botto hizo que Sabrina Rojas cuente que en breve un proyecto laboral la unirá al actor y, entre broma y broma, le tiró por la cabeza a Martín Salwe que Bal “le robó una novia (Flor Díaz, bailarina)”.
Lo que no imaginó la conductora de Pasó en América es que el panelista recogería el guante con picardía, escoltado por Natalie Weber. Entre los dos dejaron entrever que Rojas y Salwe habrían tenido un affaire.
SABRINA ROJAS EN UN FUEGO CRUZADO DE “VERDADES PICANTES” CON SALWE Y WEBER
Sabrina Rojas: -Hoy estuve con Fede porque se nos viene un proyecto juntos con él. Haremos streaming. Me siento discriminada porque no me tiró los perros. Él es seductor, igual que el padre, pero tiroteó a todas menos a mí (bromeó).
Martín Salwe: -Fue porque sabe que estás conmigo (broméo).
Sabrina: -Si ya te cagó una novia, te va a cagar otra.... (dijo, ¿mandándose al frente?)
Salwe: -Tiraste un retruco tremendo.
Sabrina: -Fede Bal no respeta nada...
Natalie Weber: -Recién estábamos hablando de que Fede Bal le cagó una novia a Salwe. ¿Salwe tiene tatuajes?
Sabrina: -Se cree que voy a contestar. No lo sé amiga.
Salwe: -Qué buena pregunta hizo Weber... ¡Tu tatuaje es terrible!
Sabrina: -Salwe el virgen de tatuajes.
Salwe: -Tengo 80.000
Sabrina: -Ah, ¿tenés 80.000?
Weber: -Sos tan mala mintiendo….
Sabrina: -Quería decir lo contrario a propósito…
