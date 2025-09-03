La cita de Federico Bal con Evelyn Botto para ir a ver juntos Rocky el fin de semana, desató el rumor de romance, y luego de que la conductora de Tapados de laburo contara su verdad, ahora el actor se hizo cargo.

“Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, prque la televisión te encasilla rápido”, desdramatizó el affaire el hijo de Carmen Barbieri.

Luego blanqueó: “La conozco hace tres años, más o menos. (...) Yo iba mucho a Perros de la Calle porque soy amigo de Andy Kusnetzoff”.

Dato que corrobora los dichos de Sofía Aldrey, su exnovia, quien había afirmado que Evelyn buscaba a Fede incluso a sabiendas de su relación.

Foto: Ciudad Magazine.

Qué dijo Fede Bal sobre Evelyn Botto

Así fue que en Escucho Ofertas, el programa estrella de Blender, se la jugó: “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa... Es actriz”.

“Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe (me conmueve) cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, cerró Fede Bal.