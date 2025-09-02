En medio de las versiones que la vinculan con Fede Bal, Evelyn Botto decidió ponerle punto final a las especulaciones y rumores, y hablar de frente sobre la relación que la une con el hijo de Carmen Barbieri.

“Si yo quisiera volver a tener una salida… la verdad que, si alguien va a estar sacando una foto para mandársela a ustedes y que ustedes me vengan a buscar con un móvil, yo quiero cabecear ese árbol”, comenzó diciendo Evelyn en una nota que dio a Sálvese Quien Pueda.

“¡La verdad es que no dan ganas! Y, además, quiero hablar de esto. Están hablando de romance y hay tantos grises en el medio, hay un mundo”, agregó, dejando en claro que no comenzó ninguna historia de amor con Federico.

Foto: Captura (América)

Y cerró, poniéndole humor a sus palabras: “No hay mucho más, tuvimos una salida y no hay mucho más. Estamos los dos solteros. Él está soltero, yo estoy soltera, y no hay ningún tipo de obligación, exclusividad. Cada uno puede hacer lo que quiera. ¡Cálmense!”.

Foto: Instagram (@balfederico)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE FEDE BAL ESTÁ COMENZANDO UNA NUEVA HISTORIA DE AMOR

Fede Bal volvió a estar en el centro de la escena, y no por un escándalo sino por una nueva historia de amor que lo tendría más que entusiasmado. En Sálvese Quien Pueda soltaron el enigmático y revelaron quién sería la mujer que conquistó al actor: Evelyn Botto.

La revelación encendió la charla en el piso, donde aseguraron que la química entre ellos es explosiva: “Me imagino una pareja muy fogosa y muy sexy”, comentaron en el programa de América, mientras destacaban la personalidad arrolladora de la artista.

Según contaron los panelistas, Evelyn y Fede ya habían tenido un acercamiento tiempo atrás, pero la relación no prosperó. Sin embargo, la chispa se habría reavivado en las últimas semanas, y anoche fueron vistos juntos en la función de Rocky, la obra que protagoniza Nico Vázquez en la calle Corrientes.

“Ya hace un tiempo habían estado juntos, después se distanciaron y ahora volvieron a encontrarse”, detallaron, dejando entrever que la relación podría ir tomando forma.

¿Se ha formado una nueva pareja?