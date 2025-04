Sin dudas, el romance entre Fátima Florez y Federico Bal es uno de los más inesperados ¡y llamativos! del 2025. Tal vez, más que el de la humorista con el presidente, Javier Milei, quien hoy por hoy es su ex.

En este contexto, uno de los mejores amigos de Fátima y compañero de trabajo, Marcelo Polino, los mandó al frente al revelar cuándo Fátima y Federico comenzaron su apasionado romance.

Marcelo mandó al frente a Fátima y Fede: Foto: Viviana en vivo

“Yo fui testigo viviente de eso. Estábamos en Miami, era el día siguiente a la entrega de los Martín Fierro Latino. Nos invita Gaby Álvarez a un restaurante a comer y va, por un lado, Carmen Barbieri con Santi, su producción, y nosotros vamos con Fátima. Cuando termina la cena, proponen ir a bailar”, contó en Viviana en vivo, antes de sumar a Bal a su relato.

MARCELO POLINO CONTÓ CUÁNDO COMENZÓ EL ROMANCE ENTRE FÁTIMA FLOREZ Y FEDERICO BAL

Marcelo Polino reveló que Fátima Florez se habría ido sola con Federico Bal cuando él se negó ir a bailar.

“Vos, Viviana, que me conocés más que nadie, sabés que me encierro en el cuarto y no salgo. Entonces dije ‘no, yo me voy al hotel’. Carmen Barbieri dice ‘yo me voy con Polino’”.

“Se fue con Fede y ahí yo les perdí el rastro”.

“Le digo a Fátima ‘vos estás soltera, andá a bailar, es la única noche que vas a tener en Miami’, por esos viajes relámpago que tiene. Se fue con Fede y ahí yo les perdí el rastro. Después no supe más qué pasó”, reveló Marcelo, dando a entender que en ese momento habría nacido la pasión en la parejita.