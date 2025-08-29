Fede Bal volvió a estar en el centro de la escena, y no por un escándalo sino por una nueva historia de amor que lo tendría más que entusiasmado. En Sálvese Quien Pueda soltaron el enigmático y revelaron quién sería la mujer que conquistó al actor: Evelyn Botto.

La revelación encendió la charla en el piso, donde aseguraron que la química entre ellos es explosiva: “Me imagino una pareja muy fogosa y muy sexy”, comentaron en el programa de América, mientras destacaban la personalidad arrolladora de la artista.

Según contaron los panelistas, Evelyn y Fede ya habían tenido un acercamiento tiempo atrás, pero la relación no prosperó. Sin embargo, la chispa se habría reavivado en las últimas semanas, y anoche fueron vistos juntos en la función de Rocky, la obra que protagoniza Nico Vázquez en la calle Corrientes.

“Ya hace un tiempo habían estado juntos, después se distanciaron y ahora volvieron a encontrarse”, detallaron, dejando entrever que la relación podría ir tomando forma.

¿Se ha formado una nueva pareja?

Foto: Instagram (@balfederico)

FEDE BAL POSTEÓ FOTOS CON LAURITA FERNÁNDEZ Y SORPRENDIÓ A TODOS

A dos semanas de que Laurita Fernández confirmara su separación de Claudio “Peluca” Brusca, a casi tres años de comenzar a escribir su historia de amor, Federico Bal dio que hablar con su sugestivo posteo en las redes: ¿la extraña a su ex?

En la imagen que el hijo de Carmen Barbieri subió (en julio de 2025) a Instagram Stories (donde difundió varias postales familiares y de cuando era un niño) se ve una foto junto a la conductora de la época en la que estaban de novios.

Además, plasmó unas significativas capturas junto a Laurita y Matías Napp, quien fue el coach de la expareja en el Bailando, programa en el que lograron alzar la copa de campeón.

Foto: Captura de Instagram Stories (@balfederico) Por: Fabiana Lopez

Si bien Fede no arrobó a quien fue su novia, las especulaciones sobre si su intención fue llamar la atención de la joven, recientemente separada, no tardaron en llegar.

¿Qué significa el posteo de Fede Bal con la foto retro junto a Laurita Fernández?