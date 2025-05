Laurita Fernández habló en Puro Show del distanciamiento de Peluca Brusca y dejó en claro qué fue lo que más le molestó de todos lo que se dijo en los medios de comunicación.

“¿Podés confirmar que están juntos?" , le preguntó el cronista y la actriz contestó: “No quiero hablar porque tiene que ver con buscar la mejor manera de estar bien cada uno, es difícil decir algo”.

“Me hubiese gustado atravesarlo sin todo ese revuelo. Salí a hablar cuando ya deliraban un montón de cosas que nada que ver, que estaba con un pibe del teatro y no”, remarcó la bailarina.

Laurita Fernández habló de Peluca Brusca en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Entonces, la conductora contó qué pasó cuando la buscaron los medios por primera vez para consultarle sobre el tema: "El día que me vinieron a buscar ustedes habíamos estado sin hablar, distanciados para entender y procesar qué nos pasaba a cada uno”.

“Y no habíamos vuelto a hablar, entonces qué iba a decir si no hablamos entre nosotros, si no nos habíamos sentado a hablar para ver qué nos pasaba. Siempre fue una relación divina, hay muchísimo amor, encontraremos la mejor manera”, sentenció.

LA REFLEXIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ SOBRE EL REVUELO MEDIÁTICO POR SU CRISIS CON PELUCA BRUSCA

Laurita Fernández reflexionó al hablar del revuelo que se generó por su crisis con Peluca Brusca: “Reconozco que haber visto como se inventaba tanto me hizo acordar a épocas más álgidas, me había olvidado lo que se sentía transitarlo, me puso triste, me generó incomodidad pero me acordé que era mejor no contestar”.

“Hubo días que me costó un poco, sobre todo que se inventen cosas o que se hable con mucha violencia, me dio esa sensación que no está tan buena, pero bueno es parte. Él es lo más, cumplió mi vieja y lo invitamos, él es parte”, cerró Laurita.

